Starfield ontvang hoë lof van God of War mede-skepper David Jaffe

Starfield, die hoogs verwagte speletjie van Bethesda, het groot lof van gamers en industrie-insiders ontvang. Een van die noemenswaardige figure wat na vore kom met hul bewondering vir die spel is David Jaffe, medeskepper van die God of War-reeks.

Emil Pagliarulo, die ontwerpdirekteur en skrywer van Starfield, het sy verbasing uitgespreek oor Jaffe se positiewe kommentaar. Pagliarulo het na Twitter gegaan om sy gedagtes te deel en gesê: "Om aanhangers jou werk te geniet, is natuurlik ongelooflik. Om mede-ontwikkelaars te hê – veral dié wat jy ken en respekteer – om pret te hê met jou speletjie, is ’n heel ander vlak van ongelooflik.”

Jaffe, bekend vir sy werk by Santa Monica Studios en mede-skepping van die krities bekroonde God of War en Twisted Metal franchises, het nie teruggehou in sy lof vir Starfield nie. Trouens, hy het so ver gegaan om dit sy gunsteling enkelspeler-speletjie van alle tye te noem. Sy sosiale media en YouTube-plasings is sedert sy bekendstelling grootliks aan die speletjie gewy, wat die uitsonderlike skryfwerk beklemtoon.

Starfield het aansienlike aandag getrek sedert sy vrystelling, met indrukwekkende spelersgetalle wat ooreenstem. Die speletjie het 1 miljoen gelyktydige spelers op die bekendstellingsdag bereik, en vanaf 7 September het dit 'n spelersbasis van 6 miljoen bymekaargemaak. Hierdie syfers dien as 'n bewys van die opgewondenheid en afwagting rondom die titel.

Aangesien die positiewe ontvangs steeds vir Starfield instroom, kan Bethesda en die ontwikkelingspan trots wees op hul prestasie. Die spel se meesleurende wêreld, boeiende storievertelling en soliede spel het die harte van beide spelers en professionele industrieë vasgevang.

Definisies:

- Starfield: 'n Hoogs verwagte speletjie wat deur Bethesda ontwikkel is.

– David Jaffe: Mede-skepper van die God of War-reeks en bedryfsveteraan.

– Emil Pagliarulo: Ontwerpdirekteur en skrywer van Starfield.

– Bethesda: 'n Bekende videospeletjie-ontwikkelaar en uitgewer.

Bronne:

– Geen.