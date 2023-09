Die Ontvangs van Starfield: 'n Liefde- of Haat-ervaring

Starfield, die hoogs verwagte wedstryd van Bethesda, het 'n gemengde ontvangs van spelers ontvang. Sommige is absoluut verlief op die spel, en prys die groot omvang en aandag aan detail. Ander het egter teleurstelling uitgespreek, veral met betrekking tot die spel se vinnige reis, laaiskerms en raamtempo.

Een van die belangrikste twispunte was die spel se raamkoers. Voor sy vrystelling het Bethesda bevestig dat Starfield teen 'n geslote 30fps sal hardloop. Alhoewel hierdie besluit verwag is gegewe die speletjie se massiewe omvang, het dit baie aanhangers laat verlang na 'n 60fps-prestasiemodus, wat die norm vir moderne vrystellings geword het.

Digital Foundry, 'n prominente spelontledingsgroep, het besluit om te delf na die moontlikheid om Starfield teen 60 fps op die Xbox Series X te laat loop. Hulle het 'n pasgemaakte konsole met die AMD 4800S Desktop Kit gebou en die GPU met die RX 6700 vervang. Met FSR 2 geaktiveer en geen dinamiese resolusie-skaal nie, kon hulle 60 fps in geslote omgewings bereik. Die meeste van die speletjie het egter steeds teen 'n bestendige 30-40fps gehardloop.

Toe die resolusie tot 1440p verlaag is, wat ooreenstem met die Xbox Series S, het die speletjie teen 'n stabiele 40fps gehardloop met af en toe spykers tot 60fps. Dit het daartoe gelei dat Digital Foundry voorgestel het dat Bethesda moontlik 'n 40fps-modus kan vrystel vir spelers met 120Hz-skerms, veral dié met Variable Refresh Rate (VRR) skerms.

Alhoewel hierdie bevindinge interessant is, is dit belangrik om daarop te let dat Starfield tans op 30 fps gesluit is. Dit is egter interessant om te sien dat die speletjie die potensiaal het om hoër raamkoerse met sekere aanpassings te bereik.

Oor die algemeen was die ontvangs van Starfield 'n polariserende een. Of spelers dit liefhet of dit haat, die afwagting en hype rondom hierdie ambisieuse nuwe vrystelling kan nie ontken word nie.

Definisies:

– Raamtempo: Die aantal rame per sekonde wat op 'n skerm vertoon word. Hoër raamtempo's lei tot gladder beweging in videospeletjies.

– Prestasiemodus: 'n Modus in videospeletjies wat hoër raamtempo's bo grafiese getrouheid prioritiseer.

– Ingeslote omgewings: Gebiede binne die spel wat kleiner in skaal en meer bevat is.

– Variable Refresh Rate (VRR): 'n Kenmerk waarmee die skerm met die grafiese kaart kan sinchroniseer, wat gladder spel tot gevolg het.

Bronne:

- GameSpot: (bronartikel)