Star Wars Jedi: Survivor: 'n Moet-hê-speletjie is nou te koop

Met die Swart Vrydag-inkopieseisoen in volle swang, is gamers in vir 'n bederf. Star Wars Jedi: Survivor is nou beskikbaar teen 'n aansienlike afslagprys van slegs $25 in uitgesoekte kleinhandelwinkels.

Spelentoesiaste kan hierdie ongelooflike aanbieding vind by GameStop, waar die speletjie vir $30 op PS5 aangebied word. Maar hier is die vangplek: as jy kies om die speletjie in die winkel af te haal, sal jy 'n bykomende $5 afslag ontvang, wat die totale prys op slegs $25 verlaag. Dit is die laagste prys wat ons tot dusver vir Star Wars Jedi: Survivor gesien het, wat dit 'n onweerstaanbare aanbod maak wat $10 goedkoper is as wat Best Buy en Target tans gelys het.

Alhoewel hierdie ooreenkoms eksklusief is vir die PlayStation 5-weergawe, hoef Xbox Series X- en S-eienaars nie bekommerd te wees nie. Alhoewel die speletjie op $35 gelys is, is dit waarskynlik dat die afslag van $5 in die winkel ook op hulle van toepassing is.

Star Wars Jedi: Survivor is nie net vir Star Wars-aanhangers nie; dit is 'n speletjie wat 'n beroep op alle spelers het. Met 'n hoë gradering van 89 op OpenCritic, word dit universeel geprys vir sy uitstekende spel en meeslepende ervaring. Terwyl die oorspronklike weergawe 'n paar foute gehad het, het die ontwikkelaars onvermoeid gewerk om opdaterings en pleisters te verskaf, wat 'n skoon en gepoleerde spelervaring tot gevolg gehad het.

Hierdie hoogs verwagte opvolger van 2019 se Star Wars Jedi: Fallen Order vind plaas vyf jaar ná die gebeure van die eerste wedstryd. Spelers neem die rol aan van Cal Kestis, 'n Jedi-ridder op 'n missie om die Ryk te konfronteer. Met verbeterde gevegsmeganika en opwindende karakteraanpassingsopsies, beloof Star Wars Jedi: Survivor 'n onvergeetlike reis.

Moenie hierdie Black Friday-aanbieding misloop nie! Gaan na jou naaste GameStop en begin 'n epiese avontuur met Star Wars Jedi: Survivor.

Algemene vrae (FAQ)

Kan ek Star Wars Jedi: Survivor aanlyn koop?

Terwyl GameStop die transaksie in die winkel vir Star Wars Jedi: Survivor bied, word dit aanbeveel om hul webwerf na te gaan vir aanlyn koopopsies.

Is die afslag van toepassing op ander platforms behalwe PS5?

Alhoewel die afslag van $5 in die winkel tans vir die PS5-weergawe bevestig word, is dit waarskynlik dat Xbox Series X- en S-eienaars ook dieselfde afslag kan geniet.

Is daar enige bykomende bonusse met die spel?

Die huidige aanbod maak geen melding van enige bykomende bonusse nie, maar dit is altyd die moeite werd om met die kleinhandelaar na te gaan vir enige promosie-aanbiedinge of byvoegings wat beskikbaar mag wees.

Bronne: GameStop.com