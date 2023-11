Nuwe en elegante laaioplossing: Courant Mag:2

Gradeer jou nagtafel op met die elegante en veelsydige Courant Mag:2-laaistaander. Dit is ontwerp om 'n 2-in-1-laaioplossing te wees, en staan ​​uit die skare met sy premium bouwerk en innoverende kenmerke. Beskikbaar in óf linne óf leer, die Mag:2 bied 'n slanke en gesofistikeerde ontwerp wat naatloos met enige dekor meng.

Met 'n 7.5W MagSafe-laaier vir iPhones, bied die Mag:2 'n gerieflike en moeitevrye manier om jou toestel te laai. Die sekondêre pad hieronder is toegerus met 'n minimalistiese draadraambou en 'n 5W Qi-laaier, perfek om AirPods en ander draadlose laai-versoenbare toestelle aan te dryf.

Nie net blink die Mag:2 uit in funksionaliteit nie, maar dit voeg ook 'n tikkie styl by jou spasie. Met sy pasgemaakte Italiaanse ontwerperleer, duursame sinklegeringsraam en gevlegte nylonkabel, kombineer hierdie laaier die nuutste tegnologie naatloos met elegansie.

Of jy nou oproepe moet maak, FaceTime, video's moet kyk of resepte moet volg, die Mag:2 se staander is ontwerp om 'n handvrye kykervaring te bied. Klik eenvoudig jou MagSafe iPhone horisontaal of vertikaal aan die laaier vas vir maklike besigtiging en gebruik.

Op soek na meer veelsydige opsies? Courant bied 'n reeks plat laaiers wat perfek is om by die deur te hou om jou sleutels en ander alledaagse dra-bykomstighede te bêre terwyl jy jou iPhone laai. En die beste deel? Alles is tans te koop, met pryse wat met 15% verlaag is – die beste afslag wat ons in maande gesien het.

Gradeer jou laai-opstelling op met Courant's Mag:2 en ervaar die perfekte mengsel van styl, funksionaliteit en gerief.

Algemene vrae (FAQ)

Kan ek my AirPods met die Courant Mag:2-laaier laai?

Ja, die Mag:2 het 'n 5W Qi-laaier wat AirPods en ander draadlose laai-versoenbare toestelle kan aandryf.

Ondersteun die Courant Mag:2 beide horisontale en vertikale laai?

Absoluut! Die Mag:2 se staander maak voorsiening vir beide horisontale en vertikale laai, wat dit perfek maak vir verskeie aktiwiteite soos video-oproepe, FaceTime, video's kyk en resepte volg.

Is daar ander opsies beskikbaar by Courant?

Ja, Courant bied 'n reeks plat laaiers wat perfek is vir die berging van alledaagse dra-bykomstighede terwyl jy jou iPhone laai. Hierdie laaiers het ook 'n afslag van 15%, wat dit die ideale tyd maak om een ​​te gryp.

Waar kan ek die Courant Mag:2-laaier koop?

Jy kan die Courant Mag:2-laaier by Amazon te koop kry. Besoek eenvoudig hul webwerf om die verskillende style en modelle beskikbaar te verken.