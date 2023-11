Nuwe AI Startup Stability AI stel stabiele videodiffusie bekend, 'n oopbron-videogenerasiemodel

Stability AI, 'n belowende KI-opstart, het 'n baanbrekende produk genaamd Stable Video Diffusion onthul. Hierdie KI-model het die vermoë om bestaande beelde in video's te omskep deur dit te animeer, en dit is een van die min video-genererende modelle wat beskikbaar is vir oopbrongebruik. Die bekendstelling van Stable Video Diffusion kom op 'n tyd wanneer die chaos by OpenAI die opskrifte oorheers, wat Stability AI se veerkragtigheid en fokus op hul produkpadkaart ten toon stel.

Stabiele videoverspreiding is tans in 'n "navorsingsvoorskou" stadium, waar belangstellende gebruikers moet instem tot spesifieke gebruiksvoorwaardes. Hierdie terme gee 'n uiteensetting van die beoogde toepassings van Stable Video Diffusion, soos opvoedkundige en kreatiewe gereedskap, sowel as ontwerp en ander artistieke prosesse. Dit is egter belangrik om daarop te let dat feitelike of ware voorstellings van mense of gebeure nie onder die beoogde gebruike is nie.

Alhoewel hierdie innovasie van Stability AI geweldige potensiaal inhou, is daar kommer oor die moontlike misbruik daarvan. Met inagneming van die geskiedenis van soortgelyke KI-navorsingsvoorskoue, insluitend Stability AI se vorige vrystellings, is daar 'n moontlikheid dat die model op die donker web ontgin kan word. Om dit teë te werk, is dit van kardinale belang vir Stable Video Diffusion om 'n ingeboude inhoudfilter te hê om misbruik te voorkom. Die vorige vrystelling van Stability AI se model, Stable Diffusion, is misbruik om nie-konsensuele diepvalse volwasse inhoud te skep, wat die belangrikheid van inhoudregulering beklemtoon.

Stabiele videodiffusie bestaan ​​uit twee modelle, naamlik SVD en SVD-XT. SVD kan stilbeelde omskep in 576×1024 video's met 14 rame, terwyl SVD-XT die rame verhoog na 24. Beide modelle het die vermoë om video's te genereer teen 'n reeks van drie tot 30 rame per sekonde.

Volgens die witskrif wat met Stable Video Diffusion gepaardgaan, is SVD en SVD-XT opgelei op 'n datastel wat miljoene video's ingesluit het. Die opleidingsproses het behels om die modelle op 'n kleiner stel van honderdduisende tot een miljoen snitte te verfyn. Die oorsprong van hierdie opleidingsvideo's bly onduidelik, asook die insluiting van enige kopiereg-inhoud. Stabiliteit KI en die gebruikers van Stable Video Diffusion kan moontlik regs- en etiese uitdagings in die gesig staar as materiaal met kopiereg sonder toestemming gebruik word.

Ten spyte van sy beperkings, wat die onvermoë insluit om video's sonder beweging of stadige kamera-panne te genereer, teks leesbaar te maak of konsekwent akkurate uitbeeldings van gesigte en mense te produseer, is Stability AI optimisties oor die uitbreidbaarheid van die modelle. Hulle het verklaar dat die modelle aangepas kan word vir gebruiksgevalle soos om 360-grade-aansigte van voorwerpe te genereer.

Stability AI het ambisieuse planne vir die toekoms van Stable Video Diffusion. Hulle werk daaraan om 'n reeks modelle te ontwikkel wat op die vermoëns van SVD en SVD-XT sal voortbou en uitbrei. Boonop ontwikkel hulle 'n webgebaseerde "teks-na-video"-instrument wat gebruikers in staat sal stel om die modelle met teks te vra. Die uiteindelike doelwit is kommersialisering, met potensiële toepassings in advertensies, onderwys, vermaak en verder.

Bronne:

– Stabiliteit AI: [stability-ai.com](https://stability-ai.com)

– Forbes: [forbes.com](https://www.forbes.com)