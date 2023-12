Streator's St. Stephen-kerk word as onveilig beskou, gemeente verhuis na St. Anthony-kerk

Opsomming: Nadat 'n professionele inspeksie aan die lig gebring het dat St. Stephen Church in Streator, Illinois besig was om agteruit te gaan en onveilig was vir gebruik, het biskop Louis Tylka van die Peoria Bisdom besluit dat die gebou nie meer 'n plek van aanbidding sou wees nie. Die gemeente het sedertdien verhuis na St. Anthony-kerk, wat die hoofkerk vir St. Michael the Archangel Parish geword het. Ingenieurs het geag St. Stephen Church onherstelbaar uit beide praktiese en ekonomiese perspektiewe.

Onveilige omstandighede lei tot hervestiging

Na aanleiding van 'n versoek van die leraar, het dominee Mgr. Philip Halfacre, is 'n professionele gebou-inspeksie op St. Stephen-kerk gedoen. Siviele en strukturele ingenieurs het berig dat die kerk se beton fondamentmure nie aan die minimum siviele standaard vir strukturele integriteit voldoen nie. Daarbenewens het die baksteenmure tekens van krake en algemene agteruitgang getoon. Die ingenieurs het tot die gevolgtrekking gekom dat die gebou verlaat moet word weens kommer oor openbare veiligheid.

Onuitvoerbare herstelwerk en verwydering van heilige voorwerpe

Pogings is aangewend om metodes te ondersoek om die strukturele fondament van die St. Stephen-kerk te herstel. Daar is egter vasgestel dat die mortel in die messelmure nie die nodige spanning sou weerstaan ​​nie, en die gebou sou waarskynlik ineenstort. Gevolglik het biskop Tylka besluit dat die kerk tot profane gebruik gedegradeer sou word. Heilige voorwerpe van die kerk, insluitend die altaar, sal verwyder word en as heilig behandel word, met die moontlikheid om na ander Katolieke kerke verskuif te word.

Verhuising na St Anthony Kerk

Die gemeente van St. Stephen Church het nou begin om gereelde mis te hou by St. Anthony Church, geleë by 407 S. Park St. Terwyl St. Anthony Church nie onmiddellike lewensveiligheidskwessies het nie, vereis dit wel aansienlike herstelwerk wat na raming sowat $4 kos. miljoen, volgens die argitektuurfirma Healy-Bender-Patton & Been. Intussen sal St. Anthony Kerk dien as die hoofkerk vir St. Michael the Archangel Parish.

Historiese betekenis en sluiting

St. Stephen Parish, wat oorspronklik in 1883 deur Slowaakse Amerikaners gestig is, het historiese betekenis as die eerste Katolieke gemeente wat deur Slowaakse Amerikaners in die Verenigde State gevorm is. Die kerkgebou is in 1906 gebou. Eerw. Mgr. Philip Halfacre het die sluiting van die kerk vergelyk met die gevoel om 'n familielid te verloor of familielede uit 'n huis te laat trek.

Ten slotte, die verslegtende toestand van die St. Stephen-kerk in Streator het daartoe gelei dat dit tot profane gebruik verskuif is. Die gemeente het na St. Anthony-kerk verhuis, wat nou as hul hoofkerk sal dien. Pogings om die gebou te herstel is weens veiligheidskwessies onuitvoerbaar geag.