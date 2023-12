Nicholas Smith kondig planne aan vir grimmiger en skrikwekkender opvolg van "Munger Road"

St. Charles skrywer en regisseur Nicholas Smith het sy voorneme onthul om 'n opvolger te skep van sy bekroonde film, "Munger Road", wat meer as 'n dekade gelede vrygestel is. Getiteld "Munger Road Part 2," beloof die opvolger om 'n meer intense en aksiebelaaide ervaring te wees in vergelyking met sy voorganger. Smith beplan om in die herfs van volgende jaar te begin verfilm.

Die oorspronklike film, wat in 2011 vrygestel is, het inspirasie geput uit die plaaslike folklore rondom die spookagtige treinspore op Mungerweg in Wayne. Dit het aansienlike sukses as 'n indie-rolprent behaal, met die Oscar-benoemde Bruce Davison in 'n hoofrol. Bekende filmresensent Roger Ebert het die vaardige manipulasie van duisternis en kwesbaarheid in die fliek geprys en dit 'n driesterresensie gegee.

Smith beoog om die opvolger 15 jaar ná die gebeure van die oorspronklike, in St. Terwyl hy tjoepstil bly oor die intrigebesonderhede, het hy gesinspeel op die terugkeer van bekende karakters sowel as die bekendstelling van nuwes. Verfilming sal op verskeie plekke regdeur St. Charles plaasvind, insluitend Mungerweg en Hotel Baker, terwyl nuwe instellings ingesluit word.

"Munger Road Part 2" sal die afsluiting van die franchise aandui en sal enige onopgeloste storielyne van die eerste film afsluit. Smith het gesê dat gehore opgewonde sal wees om hierdie karakters in te haal en te sien hoe alles ontvou.

Om die realistiese atmosfeer van die film te verbeter, beplan Smith om plaaslike akteurs en inwoners van St. Charles as ekstras te gebruik. Hy glo dat die betrek van individue wat met die area vertroud is, bydra tot die egtheid van sy films, ongeag die gehoorbekendheid.

Nadat hy in St. Charles grootgeword het en die onheilspellende aard van Mungerweg persoonlik ervaar het, is Smith se films nog altyd deur sy omgewing geïnspireer. Die oorspronklike rolverdeling en span het selfs vreemde gebeurtenisse tydens verfilming teëgekom, soos die onverklaarbare geluid van 'n huilende baba wat om 3:XNUMX deur 'n akteur se mikrofoon in die bos vasgevang is. die legende te toets.

Met 'n groter begroting en die gebruik van ROOI digitale kameras, beoog Smith om 'n visueel verstommende opvolger te skep wat met grootbegrotingproduksies sal meeding. Hy erken dat die COVID-19-pandemie en bedryfstakings die beplanningsproses beïnvloed het, maar glo dat dit nou die regte tyd is om die storie voort te sit.

“Munger Road Part 2” sal na verwagting in September 2024 met produksie begin, met 'n beplande vrystellingsdatum in herfs 2025. Intussen kan kykers die oorspronklike "Munger Road" op Prime Video geniet.