Spioenfoto's onthul Xiaomi se elektriese motorbakontwerp, vorder na 2024-massaproduksie

'n Uitgelekte spioenfoto het onlangs opgeduik, wat 'n voorsmakie in Xiaomi se hoogs verwagte elektriese voertuig bied. Die foto vertoon die unieke ontwerp van die motor se kattebak, wat 'n treffende ooreenkoms het met die omhulsel van Xiaomi se Buds 4 Pro-oorfone of 'n vergrote USB-C-laaipoort.

Die beelde toon 'n ruim kattebak met 'n groot opening en 'n plat vloer, vergesel van verskeie vasmaakpunte vir die beveiliging van vrag. Die bakdeksel, gemaak van glas, voeg 'n tikkie gesofistikeerdheid by die algehele voorkoms van die voertuig. Verder bied die spioenasiefoto's 'n blik op ander ontwerpbesonderhede, insluitend 'n slanke en aërodinamiese voorkant met 'n groot sierrooster en geswaaide hoofligte, sowel as 'n stylvolle agterkant met 'n skuins daklyn en 'n volle wydte agterlig.

Alhoewel Xiaomi geen amptelike inligting oor hul elektriese voertuig bekend gemaak het nie, dui verslae en lekkasies daarop dat dit 'n hoë-end model sal wees wat daarop gemik is om te kompeteer met mense soos Tesla en ander prominente motorvervaardigers. Die voertuig sal na verwagting toegerus wees met 'n kragtige 101kWh batterypak, wat 'n reikafstand van meer as 800 km bied. Daarbenewens sal dit waarskynlik gevorderde bestuurderbystandfunksies insluit.

Lu Weibing, die president van Xiaomi Group, het voorheen berig dat die vordering van hul motorprojek aanvanklike projeksies oortref het. As gevolg hiervan is Xiaomi op koers om in die eerste helfte van 2024 met massaproduksie van hul elektriese voertuig te begin.

Ten slotte, die lekkasie van spioenasiefoto's bied 'n blik op Xiaomi se komende elektriese voertuig, wat sy kenmerkende kofferbakontwerp ten toon stel en na sy hoë-end kenmerke verwys. Met massaproduksie wat vir 2024 geskeduleer is, beoog Xiaomi om 'n merk te maak in die elektriese voertuigbedryf, om met gevestigde spelers mee te ding en verbruikers 'n gesofistikeerde en tegnologies gevorderde opsie te bied.

