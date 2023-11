Nuwe opdatering vir Splatoon 3: Voeg ondersteuning vir Amiibo en meer by

Nintendo gaan voort om hul onwrikbare verbintenis tot Splatoon 3 te demonstreer met 'n konstante stroom opdaterings en DLC. Die jongste opdatering, weergawe 5.2.0, is pas vrygestel, wat die spelervaring verder verbeter. Alhoewel hierdie opdatering nie nuwe inhoud bekendstel nie, bied dit wel ondersteuning vir opwindende nuwe amiibo-figure.

Een van die belangrikste kenmerke van hierdie opdatering is die toevoeging van ondersteuning vir die Shiver, Frye en Big Man amiibo. Spelers sal nou spesiale inhoud en bonusse kan ontsluit deur hierdie amiibo-figure te gebruik en hulself selfs dieper in die lewendige wêreld van Splatoon 3 te verdiep.

Benewens amiibo-ondersteuning, bring die opdatering veranderinge aan die seisoen- en katalogusstelsel. Spelers sal nou meer kataloguspunte verdien gedurende die afsluitingsbonusperiode, wat van 1.2x tot 1.5x toeneem. Hierdie bonustydperk strek van een week voor die seisoen eindig tot die einde daarvan. Hierdie veranderinge het ten doel om spelers meer aansporings en belonings te gee namate hulle deur die spel vorder.

Verder bevat die opdatering verbeterings aan die kennisgewingstelsel. Spelers sal nou kennisgewings op die skerm ontvang wanneer 'n kamer wat met die SplatNet 3-kamerskepping-funksie geskep is, aansluitbaar word. Hierdie kenmerk verseker dat spelers maklik met hul vriende en ander spelers kan koppel tydens opwindende multispeler-wedstryde.

As ons vorentoe kyk, het Nintendo hul planne vir toekomstige opdaterings uiteengesit. Die volgende opdatering, wat na verwagting aan die einde van die huidige seisoen vrygestel sal word, sal hoofsaaklik op wapenbalansaanpassings fokus en nuwe kenmerke vir die komende seisoen in Desember bekendstel.

Splatoon 3-entoesiaste kan gerus wees dat Nintendo toegewyd bly om 'n ryk en dinamiese spelervaring te lewer. Met gereelde opdaterings en bykomende inhoud op die horison, is daar geen twyfel dat Splatoon 3 sal voortgaan om spelers te boei vir 'n lang tyd om te kom.

FAQ

1. Wat is Splatoon 3?

Splatoon 3 is 'n gewilde derdepersoon-skiet-videospeletjie wat deur Nintendo ontwikkel en gepubliseer is. Dit beskik oor 'n unieke ink-gebaseerde spelwerktuigkundige en lewendige, kleurvolle beeldmateriaal.

2. Wat is amiibo?

Amiibo is interaktiewe, NFC-geaktiveerde beeldjies wat deur Nintendo geskep is. Wanneer dit in versoenbare speletjies gebruik word, kan amiibo bykomende inhoud, kenmerke of bonusse ontsluit.

3. Hoe gereeld ontvang Splatoon 3 opdaterings?

Nintendo verskaf gereelde opdaterings vir Splatoon 3, voeg nuwe kenmerke by, balanseer spel en spreek foute aan. Die frekwensie van opdaterings hang af van die ontwikkeling- en vrystellingskedule wat deur Nintendo gestel is.

4. Kan ek Splatoon 3 speel sonder amiibo?

Absoluut! Alhoewel amiibo die spelervaring kan verbeter deur spesiale inhoud te ontsluit, hoef hulle nie die kernspel van Splatoon 3 te geniet nie.