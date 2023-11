Nuwe SpaceX Starship-voertuig gereed vir bekendstelling as SpaceX mik na verhoogde toetsvlugkadens

Ruimte-entoesiaste het dalk iets om na uit te sien hierdie vakansieseisoen terwyl SpaceX voorberei vir die bekendstelling van sy derde Starship-voertuig. Elon Musk, die stigter en uitvoerende hoof van SpaceX, het op X (voorheen bekend as Twitter) aangekondig dat die voertuig binne die volgende 3 tot 4 weke, moontlik voor Kersfees, gereed moet wees om te vlieg. Die lansering sal egter steeds afhang van die verkryging van ’n lanseringslisensie van die Amerikaanse Federale Lugvaartadministrasie (FAA), wat tans die uitslag van Starship se tweede toetsvlug ondersoek.

Tydens die tweede toetsvlug was die doelwit om Starship se boonste stadium op 'n trajek om die aarde te stuur voor 'n plons in die Stille Oseaan. Ongelukkig het die missie voortydig tot 'n einde gekom as gevolg van 'n "vinnige ongeskeduleerde demontage" van die tuig. Boonop het Starship se Super Heavy eerste verhoog, wat veronderstel was om terug te keer vir 'n plons in die Golf van Mexiko, ook in die lug uitmekaar gebreek. Ten spyte van hierdie terugslae het die vlug 'n paar belangrike mylpale behaal, insluitend 'n suksesvolle verhoogskeiding wat nie in die vorige toetsvlug behaal is nie. Hierdie vordering dui daarop dat SpaceX uit elke lansering leer en algehele prestasie verbeter.

SpaceX werk nou saam met die FAA om aan die nodige regulasies en veiligheidsvereistes te voldoen. Vir SpaceX se vorige Starship-lansering het dit etlike maande geneem vir die FAA om die lanseringslisensie toe te staan, aangesien hulle 'n ondersoek na die ontploffing gedoen het en veiligheids- en omgewingsevaluerings voltooi het. Alhoewel die ondersoek vir die jongste toetsvlug pas begin het, word verwag dat die proses meer vaartbelyn sal wees, in ag genome die vordering wat gemaak is tussen die eerste en tweede vlug.

Om aan die groeiende eise van sy ambisieuse toetsprogram te voldoen, verhoog SpaceX produksie. Musk het genoem dat drie Starship-voertuie tans in hul finale stadiums van produksie by SpaceX se Starbase-fasiliteit is. Dit dui daarop dat SpaceX na 'n verhoogde toetsvlugkadens beweeg, met die doel om die gaping tussen toekomstige Starship-lanserings te verkort.

Terwyl die bekendstellingsdatum vir die derde Starship-voertuig onseker bly hangende FAA-goedkeuring, wag ruimte-entoesiaste gretig op die volgende opdatering van SpaceX. Met elke lansering verskuif SpaceX die grense van ruimteverkenning en stel die verhoog vir 'n nuwe era van ruimtereise.

