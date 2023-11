Die onlangse bekendstelling van SpaceX se Starship het belangstelling in die potensiële omgewingsgevolge van sulke lanserings ontlok. Alhoewel die idee van 'n biljoen mense wat gelyktydig spring, dalk nie beduidende langtermyn-effekte op Aarde het nie, kan die impak van 'n massiewe voorwerp soos Starship katastrofiese implikasies hê.

Met sy toringhoogte van 121 meter en 'n gewig gelykstaande aan 100,000 100 mense, beskik 'n volgelaaide Starship oor enorme kinetiese energie. As 'n beduidende deel van die vuurpyl sou misluk en terugsak grond toe, sal die gevolglike impak energie vrystel wat gelykstaande is aan XNUMX kiloton TNT, wat die vernietigende krag van die atoombomaanvalle in die Tweede Wêreldoorlog oortref.

So 'n impak sou die verwoesting wat deur 'n massiewe meteorietaanval veroorsaak is, naboots. In erkenning van hierdie potensiële bedreiging, is NASA getaak om voorwerpe langer as Starship te identifiseer wat 'n soortgelyke risiko vir die aarde kan inhou.

Die onlangse tweede bekendstelling van Starship het getoon dat SpaceX 'n paar sleutelkwessies aangespreek het wat tydens die aanvanklike bekendstelling ontstaan ​​het. Al 33 enjins het suksesvol afgevuur, en die vuurpyl het dit deur die deurslaggewende stadiumskeiding gemaak. Die booster het egter uiteindelik ontplof, terwyl die boonste-stadium ruimtetuig 'n hoogte van 150 kilometer bereik het voordat dit kontak verloor het.

Terwyl ons hoop op die sukses van toekomstige Starship-bekendstellings, is dit noodsaaklik om die omgewingsimplikasies van hierdie ambisieuse pogings in ag te neem. Terwyl ons daarna streef om 'n multi-planeet beskawing te word, moet ons die veiligheid van ons tuisplaneet prioritiseer, wat steeds die primêre habitat vir die grootste deel van die mensdom sal wees.

Vrae:

V: Wat is Starship?

A: Starship is 'n massiewe vuurpyl wat deur SpaceX ontwerp is vir verskeie ruimteverkenningsmissies, insluitend maanlandings en die vervoer van setlaars na Mars.

V: Wat sou gebeur as Starship sou misluk en terugval aarde toe?

A: Die impak van 'n volgelaaide Starship kan 'n groot omgewingskatastrofe veroorsaak, wat soortgelyke verwoesting soos 'n reuse-meteorietaanval veroorsaak.

V: Het NASA ander naby-aarde-voorwerpe geïdentifiseer wat 'n bedreiging kan inhou?

A: Ja, NASA het die opdrag gehad om voorwerpe langer as Starship op te spoor wat moontlik met die aarde kan bots en aansienlike skade kan veroorsaak.

V: Hoe het die onlangse tweede bekendstelling van Starship verloop?

A: Terwyl die lansering verbeterings getoon het in vergelyking met die aanvanklike lansering, het die booster ontplof, maar die boonste-stadium ruimtetuig het 'n hoogte van 150 kilometer bereik voordat kontak verloor is.