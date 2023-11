SpaceX se Starship ontvang FAA-goedkeuring vir tweede opheffing

SpaceX se Starship, die volgende generasie ruimtevervoerstelsel, het die groen lig gekry vir sy tweede ooit opstyg. Die Amerikaanse Federale Lugvaartadministrasie (FAA) het vandag aangekondig dat hy 'n lisensie vir die bekendstelling van SpaceX se Starship Super Heavy-voertuig toegestaan ​​het. Die FAA se goedkeuring kom na noukeurige oorweging en evaluering van vereistes vir veiligheid, omgewing, beleid en finansiële verantwoordelikheid.

Die opstyg is geskeduleer om Vrydag vanaf Starbase, 'n SpaceX-fasiliteit in Suid-Texas geleë te wees. Kykers kan die geleentheid regstreeks aanskou op Space.com, met vergunning van SpaceX. Hierdie tweede bekendstelling van Starship het ten doel om die voertuig se vermoëns te demonstreer en die weg te baan vir toekomstige ruimteverkenning.

Starship, wat bestaan ​​uit 'n eerste-fase-versterker genaamd Super Heavy en 'n boonste-stadium ruimtetuig waarna verwys word as Starship, is ontwerp om ten volle herbruikbaar te wees. Hierdie innoverende benadering tot ruimtereise kan moontlik sendings na Mars in die nabye toekoms ekonomies haalbaar maak, 'n langdurige visie van SpaceX se stigter en uitvoerende hoof, Elon Musk.

Staan op byna 400 voet hoog, Starship is tans die grootste en kragtigste vuurpyl wat ooit gebou is. Ten spyte van sy indrukwekkende statuur, het Starship tot dusver nog net een vlug voltooi. Tydens sy toetsmissie in April het die vuurpyl tegniese probleme ondervind wat gelei het tot sy opsetlike vernietiging oor die Golf van Mexiko. Die voorval het gelei tot skade aan dele van die Starbase-fasiliteit, wat SpaceX gevra het om die nodige wysigings te implementeer om soortgelyke ongelukke in die toekoms te voorkom.

Om die hitte en krag wat deur die 33 Raptor-enjins op Super Heavy opgewek word, aan te spreek, het SpaceX 'n robuuste watervloedstelsel onder die wentelbaan-lanseringsberg geïnstalleer. Hierdie stelsel, met 'n versterkte staalplaat en 'n volumineuse sproei, sal help om potensiële skade tydens opheffing te versag.

Die FAA het sy ondersoek na die ongeluk van Starship se eerste vlug in September afgehandel en in Oktober ’n veiligheidsoorsig gedoen. Die laaste regulatoriese stap was die voltooiing van die omgewingsoorsig, wat konsultasie met die US Fish and Wildlife Service behels het oor die potensiële impak op die biodiversiteit rondom Starbase.

Die bekendstelling van Starship word hoogs verwag, en die komende toetsvlug het ten doel om soortgelyke doelwitte as die vorige missie te bereik. As dit suksesvol is, sal Super Heavy in die Golf van Mexiko land, en die Starship-boonste stadium sal naby aan die bereiking van baansnelheid kom voordat dit naby Hawaii spat.

