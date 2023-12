SpaceX beplan laataand Falcon 9-vuurpyllansering vir Donderdag

SpaceX maak gereed vir nog 'n laataand Falcon 9-vuurpyllansering vanaf Cape Canaveral, geskeduleer vir Donderdag. Die missie sal 'n hoëprofiel-missie wees, aangesien dit die lansering van die Space Force se geheimsinnige X-37B-robotvliegtuig sal behels. Alhoewel SpaceX nog nie 'n openbare aankondiging gemaak het nie, dui navigasiewaarskuwings van die National Geospatial-Intelligence Agency en die Federal Aviation Administration aan dat die vuurpyllanseringsvenster Woensdag om 11:3 EST sal oopmaak en na middernag tot Donderdag 31:XNUMX sal strek.

Die Falcon 9-vuurpyl sal vanaf Launch Complex 40 by die Cape Canaveral Space Force Station lanseer. Anders as vorige missies, sal daar geen plaaslike soniese oplewing wees nie, en die eerste-fase-versterker sal nie op 'n hommeltuigskip in die Atlantiese Oseaan land nie. Die regstreekse dekking van die bekendstelling sal 90 minute voor opstyg begin by floridatoday.com/space.

Weerstoestande vir die bekendstelling sal na verwagting gedeeltelik bewolk wees met 'n temperatuur rondom 53 grade Fahrenheit. 'n Noordewind van ongeveer 15 mph met rukwinde tot 20 mph word ook voorspel, aangesien 'n koue front oor Brevard County beweeg.

Benewens hierdie bekendstelling, berei SpaceX ook voor vir die sewende missie van die X-37B Orbital-toetsvoertuig. Die geheimsinnige outonome ruimtevliegtuig sal Sondag gelanseer word met 'n SpaceX Heavy Falcon-vuurpyl vanaf pad 39A by Kennedy Space Center. Die bekendstellingsvenster vir hierdie missie moet nog aangekondig word.

SpaceX speel steeds 'n deurslaggewende rol in die bevordering van ruimteverkenning en tegnologie. Bly ingeskakel vir meer opdaterings oor hierdie komende bekendstelling en ander ruimteverwante nuus.