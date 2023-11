SpaceX doen strategiese verkryging om valskermvervaardiging te verbeter

SpaceX, die lugvaartmaatskappy wat deur Elon Musk gestig is, het Pioneer Aerospace, 'n valskermverkoper, stilweg bekom in 'n stap wat die maatskappy se verbintenis tot vertikale integrasie ten toon stel. Die verkryging kom nadat Pioneer Aerospace se moedermaatskappy bankrotskap verklaar het, wat SpaceX se aankoop 'n potensiële reddingsboei vir die sukkelende verkoper maak. Alhoewel die finansiële besonderhede van die transaksie nie bekend gemaak is nie, dui bankrotskapaansoeke daarop dat SpaceX Pioneer Aerospace vir 'n beskeie $2.2 miljoen verseker het.

Pioneer Aerospace is verantwoordelik vir die vervaardiging van die drogue-valskerms wat in SpaceX se Dragon-kapsules gebruik word, wat as belangrike komponente dien tydens NASA-sendings na die Internasionale Ruimtestasie. Hierdie drogue-valskerms is ontwerp om onder uiterste snelhede te werk en speel 'n belangrike rol in die stabilisering van die ruimtetuig terwyl dit weer die Aarde se atmosfeer binnegaan. Volgens NASA word die drogue-geute ontplooi wanneer die Draak 'n hoogte van 18,000 350 voet bereik terwyl dit teen 'n spoed van ongeveer XNUMX myl per uur beweeg.

Die verkryging van Pioneer Aerospace beklemtoon die komplekse aard van die vervaardiging van ruimtegraad-valskerms. "Ruimte is moeilik, maar ruimtevalskerms is baie moeiliker," sê Abhi Tripathi, direkteur van sendingbedrywighede by UC Berkeley se Space Sciences Laboratory. Met uitgebreide ervaring by beide SpaceX en NASA, het Tripathi die moeilikheid beklemtoon om hierdie tegnologies gesofistikeerde komponente te skep, en dit vergelyk met die uitdaging om komplekse aandrywingstelsels te ontwikkel.

Terwyl SpaceX bekend is vir sy neiging tot interne vervaardiging en vertikale integrasie, is die besluit om valskerms uit te kontrakteer geneem op grond van spesifieke kriteria wat deur Elon Musk, uitvoerende hoof, gestel is. Tripathi, wat vergaderings met Musk bygewoon het, het verduidelik dat solank verskaffers bekwaam en betroubaar is om skedules na te kom, SpaceX bereid is om uit te kontrakteer. Wanneer egter nie aan hierdie kriteria voldoen word nie, kies die maatskappy om die vervaardigingsproses te verkry.

SpaceX se belegging in Pioneer Aerospace beklemtoon die beduidende struikelblokke wat by valskermproduksie betrokke is. Die ingewikkeldhede van die vervaardiging van klein volume, ingewikkelde produkte vereis aansienlike toetsing en kundigheid. SpaceX het, ondanks sy betrokkenheid by ingenieurswese en toetsing, uiteindelik na eksterne vennote soos Pioneer Aerospace en Airborne Systems gekyk om aan sy vervaardigingsvereistes te voldoen. Deur valskermvervaardiging in die huis te bring, poog SpaceX om 'n nog dieper begrip van die ingewikkelde besonderhede van sy valskermstelsels te kry.

FAQ

V: Wat het SpaceX verkry?

A: SpaceX het Pioneer Aerospace, 'n valskermverkoper, verkry.

V: Wat doen die valskerms wat deur Pioneer Aerospace vervaardig word?

A: Pioneer Aerospace vervaardig drogue-valskerms wat in SpaceX se Dragon-kapsules gebruik word om die ruimtetuig tydens herbetreding te stabiliseer.

V: Waarom het SpaceX Pioneer Aerospace verkry?

A: SpaceX het Pioneer Aerospace verkry om sy vertikale integrasievermoëns te verbeter en sy vervaardiging van valskerms te versterk.

V: Hoe moeilik is die vervaardiging van valskerms?

A: Valskermvervaardiging vir ruimtetoepassings word as uiters uitdagend beskou as gevolg van hoë snelheidsvereistes en die behoefte aan streng toetsing.

V: Watter faktore neem SpaceX in ag wanneer daar besluit word om vervaardiging uit te kontrakteer of in te kontrakteer?

A: SpaceX kontrakteer vervaardiging uit wanneer verskaffers voldoen aan kriteria vir bevoegdheid en afleweringskedule. Wanneer nie aan hierdie kriteria voldoen word nie, kies die maatskappy vir inkontraktering.