Nuwe laserkommunikasietegnologie stel klein satelliete in staat om ruimtedata-oordrag te revolusioneer

Die Space Development Agency (SDA) het onlangs 'n $1.8 miljoen-kontrak toegeken aan SpaceRake, 'n baanbreker-onderneming wat in Cambridge, Massachusetts, gebaseer is. Dit is die eerste regeringskontrak vir SpaceRake, 'n maatskappy wat in 2021 gestig is deur Kerri Cahoy, 'n deskundige in elektriese ingenieurswese, en Jeremy Wertheimer, 'n voormalige vise-president van ingenieurswese by Google wat spesialiseer in kunsmatige intelligensie.

Die tweejaarkontrak, wat op 1 November aangekondig is, sal SpaceRake finansier om gevorderde miniatuur laserkommunikasieterminale te ontwikkel. Die doel is om klein satelliete, soos cubesats, in staat te stel om data deur middel van laserskakels met behulp van die Transport Layer oor te dra. Hierdie wêreldwye kommunikasienetwerk, wat deur SDA – 'n tak van die Amerikaanse Ruimtemag – tot stand gebring word, is in 'n lae wentelbaan om die Aarde geleë.

SDA het ook kontrakte aan groot rolspelers in die industrie soos Lockheed Martin, Northrop Grumman en York Space Systems toegeken om Transport Layer Tranche 2-satelliete te bou, wat toegerus sal wees met optiese en radiofrekwensie-kommunikasieterminale.

Terwyl SpaceRake se terminale nie spesifiek vir SDA se satelliete ontwikkel is nie, sal hulle klein ruimtetuie toelaat om data met die Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) te deel. Die PWSA is 'n innoverende lae-aarde-baan-konstellasie wat vervoerlaag-kommunikasiesatelliete en Tracking Layer missielverdedigingssatelliete insluit.

Benewens optiese terminale, beplan SpaceRake om laserkommunikasienetwerktegnologieë vir verskeie ruimtegebaseerde en terrestriële toepassings te ontwikkel. Die maatskappy se visie is om koste te verlaag en die aanvaarding van netwerktoegang in die ruimte te verhoog, nuwe gebruiksgevalle oop te maak en meer data toe te laat om terrestriële eindgebruikers te bereik.

Hierdie nuwe laserkommunikasietegnologie van SpaceRake het die potensiaal om ruimtedata-oordrag te revolusioneer. Deur klein satelliete in staat te stel om effektief en doeltreffend te kommunikeer, sal dit die weg baan vir verbeterde konnektiwiteit en datadeling in die ruimtebedryf.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is SpaceRake?

SpaceRake is 'n beginmaatskappy gebaseer in Cambridge, Massachusetts. Dit is in 2021 gestig en spesialiseer in die ontwikkeling van laserkommunikasieterminale vir klein satelliete.

2. Wat is die vervoerlaag?

Die Transport Layer is 'n wêreldwye kommunikasienetwerk wat in 'n lae Aarde-baan geleë is. Dit word gestig deur die Space Development Agency (SDA), 'n tak van die US Space Force.

3. Wat is die Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA)?

Die PWSA verwys na 'n lae-aarde wentelbaan konstellasie wat Transport Layer kommunikasie satelliete en Tracking Layer missielverdediging satelliete insluit. Dit het ten doel om ruimte-gebaseerde vermoëns vir oorlogvegdoeleindes te verbeter.