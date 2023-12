Ross Douglas, afrigter van die patriotte, het die besluit geneem om die span te verlaat en by die aanvallende personeel by die Syracuse Universiteit aan te sluit. Volgens 'n bron sal Douglas ontvangers afrig en bykomende verantwoordelikhede binne die oortreding onder die nuwe Syracuse-afrigter Fran Brown aanvaar. Douglas, wat in 2021 by die Patriots aangesluit het as 'n verdedigende gehaltebeheerafrigter deur die Bill Walsh Diversity Coaching Fellowship-program, het voor die 2022-seisoen na sy huidige posisie oorgeskakel.

Met sy skuif na die offensiewe personeel by Syracuse, word daar van Douglas verwag om sy kundigheid en kennis te bring om die span se prestasie te help verbeter. Op net 29 jaar oud het Douglas die jongste posafrigter in die NFL geword toe die Patriots-hoofafrigter, Bill Belichick, hom tot aanstoot geskuif het. Hy het die afgelope twee seisoene ontvangers afgerig saam met Troy Brown, wat die span se ontvangers/terugtrekkers-afrigter was.

Douglas is onlangs deur die NFL Network erken as een van die opkomende hulpafrigters in die liga. Sy impak op die Patriots was duidelik, aangesien verskeie spelers geloof uitgespreek het in sy potensiaal om 'n toekomstige hoofafrigter of aanvallende koördineerder te word. Hierdie skuif na Syracuse bied hom die geleentheid om sy afrigtingsvaardighede verder te ontwikkel en by te dra tot die sukses van die universiteit se sokkerprogram.

Die Patriots het ook nog 'n verlies beleef toe die oefenspan se lynstaanspeler Calvin Munson by die Miami Dolphins aangesluit het. Munson het hierdie seisoen in drie wedstryde verskyn en bydraes gelewer op beide verdediging en spesiale spanne. Met Munson se vertrek het die Patriots nou twee vakante plekke op hul oefengroep.

Soos die Patriots hierdie afrigtingsveranderinge en roosteraanpassings hanteer, sal hulle voortgaan om sukses op die veld te beywer. Die span se geskiedenis van die wen van Super Bowls weerspieël hul verbintenis tot uitnemendheid, en die vertrek van Ross Douglas sal 'n geleentheid wees vir die Patriots om nuwe afrigtingstrategieë en -talente te ondersoek om hul prestasies te bevorder.