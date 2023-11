Is 'n opvolger van Nier: Automata on the Horizon?

Aanhangers van die krities bekroonde aksie-RPG, Nier: Automata, het gretig gewag op nuus van 'n opvolg. Terwyl die spelgemeenskap hoopvol was vir 'n naderende vrystelling, blyk dit dat hulle 'n bietjie langer sal moet wag. Volgens Square Enix-vervaardiger Yosuke Saito het die ontwikkelingspan planne vir 'n nuwe inskrywing in die Nier-reeks, maar dit sal nie binnekort wees nie. In 'n onlangse onderhoud by die Koreaanse spelgeleentheid G-STAR 2023, het Saito bevestig dat 'n opvolger op hande is, maar beklemtoon dat hul fokus tans op 'n ander projek is.

Die oorspronklike Nier: Automata, wat in 2017 vrygestel is, het wydverspreide lof ontvang vir sy pragtige beeldmateriaal en unieke gevegsmeganika. Deur 'n indrukwekkende 7.5 miljoen eksemplare te verkoop, het dit vinnig 'n wegbreektreffer vir Square Enix geword. Sedertdien het die speletjie sy heelal uitgebrei met crossover-geleenthede, promosies en selfs 'n anime-aanpassing. Ten spyte van die sukses daarvan, het aanhangers egter nog nie bevestiging van 'n nuwe hooflyn-opvolger ontvang nie.

Tydens die onderhoud het Saito die uitdaging erken om die monumentale sukses van Nier: Automata te herhaal. Terwyl hy optimisme oor die toekoms van die reeks uitgespreek het, het hy ook besef hoe moeilik dit is om die oorspronklike se prestasies te oortref. Hierdie sentiment is geëggo deur Nier-hoof Yoko Taro, wat gesê het dat die bereiking van dieselfde vlak van verkoopsukses "heeltemal onmoontlik" sou wees.

Alhoewel besonderhede oor die komende Nier-speletjie skaars is, kan aanhangers hulle troos in die feit dat die geliefde reeks sal voortgaan om te ontwikkel. Intussen werk Saito en Taro onvermoeid aan 'n afsonderlike projek wat hulle hoop om in 2024 bekend te stel. Terwyl besonderhede onder die dop bly, is die afwagting rondom hul komende aankondiging tasbaar.

Ten slotte, terwyl 'n direkte opvolger van Nier: Automata dalk nie in die nabye toekoms sal opdaag nie, kan aanhangers verseker wees dat die Nier-reeks sal volhard. Die passie en kreatiwiteit van die ontwikkelingspan, tesame met die toegewyde aanhangers, verseker dat die volgende aflewering die wag werd sal wees.

FAQ

