Sony registreer handelsmerke vir PS6, PS7, PS8, PS9 en PS10

Sony het handelsmerke vir die name PlayStation 6 tot 10 in Japan geregistreer, wat hul langtermynplanne vir toekomstige konsoles aandui. Hierdie stap verseker dat niemand anders hierdie name kan gebruik nie. Alhoewel dit nie beteken dat die PlayStation 6 op hande is nie, aangesien Sony dikwels konsolename jare voor hul vrystelling registreer, bied dit wel insig in hul toekomstige voornemens.

Gebaseer op vorige vrystellingspatrone, met die veronderstelling van 'n sewe-jaar gaping tussen konsole generasies, kan die PlayStation 6 moontlik in 2027 vrygestel word. Microsoft het 'n 2028 vrystelling vir die PlayStation 6 voorspel tydens 'n onlangse FC hofsaak. Dit is ook waarskynlik dat toekomstige konsole-generasies langer kan neem om vry te stel, met inagneming van die voorsieningskettingkwessies wat aan die begin van die huidige generasie ondervind word. Dit sal ooreenstem met 'n 2028-bekendstellingsdatum.

As ons verder vooruit kyk, kan die PlayStation 7 moontlik in 2035 vrygestel word, die PlayStation 8 in 2042, die PlayStation 9 in 2049 en die PlayStation 10 in 2056. Dit is egter belangrik om daarop te let dat tradisionele, fisiese konsoles dalk nie teen daardie tyd bestaan ​​nie punt. Die dobbelbedryf sal waarskynlik beweeg na stromingsplatforms of selfs meer gevorderde tegnologieë, soos virtuele realiteit of uitgebreide realiteit.

Alhoewel die toekomstige tegnologielandskap onseker bly, is een ding wat waarskynlik sal voortduur, die vrystelling van speletjies wat foute of probleme kan hê tydens bekendstelling. Boonop sal die konsole-mededinging tussen PlayStation en Xbox waarskynlik voortduur, met aanhangers wat hul voorkeurhandelsmerk passievol ondersteun.

