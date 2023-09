Sony onthul BURANO, 'n nuwe CineAlta digitale bioskoopkamera

Sony het onlangs hul nuutste digitale bioskoopkamera, die BURANO, aangekondig. Hierdie nuwe kamera beskik oor 'n indrukwekkende 8.6K volraam CMOS sensor, outofokus vermoëns, veranderlike elektroniese ND, en inliggaam beeld stabilisering. Dit het ook 'n dubbele inheemse ISO van 800 en 320, wat dit veelsydig maak in verskeie beligtingstoestande. Die BURANO sal in die lente van 2024 begin verskeep, met 'n prysetiket van $25,000 USD.

Een van die uitstaande kenmerke van die BURANO is sy Variable ND-filter en inliggaambeeldstabilisering, wat dit die wêreld se eerste digitale bioskoopkamera maak met albei kenmerke in een liggaam gekombineer. Dit bied aan filmmakers groter buigsaamheid en gemak om hul foto's te neem. Boonop spog die kamera met vinnige hibriede outofokus en onderwerpherkenning aangedryf deur KI-verwerking wanneer dit met E-monteringslense gebruik word.

Die BURANO is hoofsaaklik gerig op middel tot hoë-end eienaars/operateurs wat bereid is om meer as $20,000 2 vir 'n digitale bioskoopkamera te belê. Dit sal na verwagting in verskeie produksies gebruik word, soos dokumentêre, korporatiewe video's, musiekvideo's, natuurlewe en natuurverfilming, en as 'n gewilde B-kamera-opsie langs die Sony VENICE XNUMX.

Die kamera kry sy naam van die klein eilandjie Burano in die Venesiese strandmeer, Italië. Hierdie naam is gekies om 'n verbinding met Venesië te vestig en die kamera se vermoëns te simboliseer. Burano is bekend vir sy kantwerk en helderkleurige huise.

Wat beeldkwaliteit betref, vertoon die BURANO indrukwekkende werkverrigting. Dit beskik oor 'n nuwe 8.6K volraam CMOS-sensor, soortgelyk aan die een wat in die VENICE 2-kamera gevind word. Dit bied 16 stops van dinamiese omvang, met lae geraas en sensitiwiteit vir lae lig situasies. Die sensor ondersteun ook dubbelbasis ISO's van 800 en 3200.

Wat die opname-kodeks betref, bied die BURANO verskeie opsies soos X-OCN LT, XAVC H en XAVC. Dit is in staat om X-OCN-lêers intern op te neem sonder dat 'n eksterne opnemer nodig is. X-OCN LT bied kleiner lêergroottes terwyl die kwaliteit en buigsaamheid van 16-bis Lineêre lêers behou word.

Oor die algemeen is die Sony BURANO 'n kragtige digitale bioskoopkamera wat uitsonderlike beeldkwaliteit en gevorderde kenmerke lewer. Dit is ontwerp om aan die behoeftes van professionele rolprentvervaardigers te voldoen en daar word verwag om sy merk in die bedryf te maak.

