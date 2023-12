Sonos Move 2-resensie: 'n opgegradeerde draagbare luidspreker

Opsomming: Die Sonos Move 2 is die nuutste draagbare luidspreker van Sonos, wat 'n paar klankverbeterings bied, maar ook 'n hoër prysetiket in vergelyking met sy voorganger. Alhoewel die ontwerp en werkverrigting van die Move 2 indrukwekkend is, skiet dit te kort in terme van verenigbaarheid met hoë-resolusie-kodeks en het dit nie 'n paar premium-kenmerke wat in ander luidsprekers in hierdie prysklas gevind word nie. Die Move 2 bied egter dubbel die batterylewe van die oorspronklike model, wat dit geskik maak vir die meeste gebruiksgevalle. Wat klankgehalte betref, bied die Move 2 beter stereoskeiding en duideliker bas in vergelyking met sy voorganger, alhoewel dit dalk nog 'n bietjie duidelikheid en detail op sekere snitte ontbreek. In die algemeen is die Move 2 'n soliede draagbare luidsprekeropsie vir diegene wat multi-kamer klank en gemak van gebruik prioritiseer.

Die Sonos Move 2 handhaaf 'n soortgelyke ontwerp as sy voorganger, met 'n nuwe toevoeging van 'n groen kleur opsie. Die aanraakkontroles is herrangskik vir beter bruikbaarheid, en die luidspreker het nou 'n USB-C-poort om toestelle te laai. Die opstel van die Move 2 is vinnig en eenvoudig, en die opgradering na Bluetooth 5.0 maak voorsiening vir vinniger koppeling oor Bluetooth. Sommige gebruikers het egter probleme aangemeld met die Sonos-toepassing wat ineenstort en musiek wat in en uit sny, hoewel die opsie om AirPlay 2 te gebruik 'n alternatief bied.

Terwyl die Move 2 indrukwekkende werkverrigting lewer en 'n slanke ontwerp het, kan die gebrek aan verenigbaarheid met hoë-resolusie-kodeks teleurstellend wees vir gebruikers wat 'n meer premium-ervaring soek. Die verdubbelde batterylewe van 24 uur bied oorgenoeg gebruikstyd, en die klankgehalte, hoewel nie perfek nie, is steeds aangenaam met beter stereoskeiding en duideliker bas in vergelyking met die oorspronklike model. Vir musiek wat dans aanmoedig en die volume verhoog, is die Move 2 'n geskikte opsie. Oor die algemeen is die Move 2 'n betroubare draagbare luidsprekerkeuse vir Sonos-entoesiaste, maar diegene wat gevorderde kenmerke en hoër klankgehalte soek, sal dalk ander opsies in die mark wil verken.