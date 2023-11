Nuwe artikel: potensiële probleme met die Pixel 8 Pro-skerm

Verskeie Pixel 8 Pro-eienaars het onlangs sirkelvormige bultjies op hul toestel se skerm ontdek. Hierdie bultjies, wat op verskillende plekke op die 6.7-duim OLED-paneel geleë is, blyk die gevolg te wees van druk vanaf die onderkant van die toestel. Terwyl die Gorilla Glass Victus 2-dekglas onaangeraak bly, is daar kommer dat hierdie inkepings mettertyd kan vererger en moontlik die skerm beskadig.

Afbreek van die Pixel 8 Pro dui daarop dat sekere komponente van onder af druk op die skerm kan uitoefen, terwyl die vervaardigingsproses self ook 'n rol kan speel in die skep van hierdie inkepings. Dit is egter belangrik om daarop te let dat hierdie stampe tans nie die aanraakfunksie of beeldkwaliteit van die toestel beïnvloed het nie. Hulle is oor die algemeen nie sigbaar nie, tensy dit vanuit spesifieke hoeke en onder optimale beligtingstoestande gesien word.

Beelde wat deur verskeie eienaars op 'n gemeenskapsdraad gedeel word, toon dat die bultjies konsekwent langs die boonste rand van die skerm verskyn. Daar is twee heuwels aan die linkerkant van die voorste kamera, 'n ander regs, en bykomende bulte langs die linker- en regterkant, naby die omtrek.

Alhoewel daar talle verslae van hierdie skermafwykings was, is dit onseker of hierdie probleem wydverspreid of geïsoleerd is. Sommige gebruikers het reeds na Google uitgereik vir toestelvervangings, alhoewel daarop gelet moet word dat selfs die vervangingstoestelle deur dieselfde kwessie geraak word. Ander pleit vir 'n verlengde waarborg ingeval die probleem voortduur of vererger met verloop van tyd.

Dit is belangrik om hierdie situasie te monitor en op hoogte te bly van enige amptelike aankondigings van Google rakende die Pixel 8 Pro se skermprobleem.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is die sirkelvormige bultjies op die Pixel 8 Pro-skerm?

A: Hierdie stampe is inkepings wat op die 6.7-duim OLED-paneel verskyn het. Hulle is die gevolg van druk van onder die toestel.

V: Beïnvloed die bultjies die funksionaliteit of beeldkwaliteit van die toestel?

A: Tans is daar geen impak op aanraakfunksionaliteit of beeldkwaliteit nie. Die bulte is nie maklik sigbaar nie, tensy dit vanuit spesifieke hoeke en onder optimale beligtingstoestande gesien word.

V: Is die stampe 'n wydverspreide probleem?

A: Alhoewel daar talle verslae van hierdie skermafwykings was, is dit onduidelik of hierdie probleem wydverspreid of geïsoleerd is.

V: Kan Google geaffekteerde toestelle vervang?

A: Sommige gebruikers het na Google uitgereik vir toestelvervangings, maar dit is belangrik om daarop te let dat selfs die vervangingstoestelle deur dieselfde kwessie geraak kan word.

V: Is 'n uitgebreide waarborg vir hierdie kwessie beskikbaar?

A: Sommige gebruikers vra vir 'n uitgebreide waarborg ingeval hierdie probleem voortduur of vererger met verloop van tyd. Amptelike aankondigings van Google oor hierdie aangeleentheid word ingewag.