SODEC om 20 opkomende kreatiewe projekte in produksiestadium te ondersteun

Die SODEC (Société de développement des entreprises culturelles) het onlangs sy steun aangekondig vir 20 opkomende kreatiewe projekte in die produksiestadium. Dit sluit die befondsing van twee langfilms, 13 kort fiksiefilms en vyf dokumentêre projekte in deur sy hulpprogram vir opkomende skeppers.

Onder die geselekteerde projekte is die dokumentêr "Back Home", geregisseer deur Marianne Métivier en vervaardig deur Métafilms inc. Die film verken die lewens van trekmoeders van die Filippyne wat hulle in Montreal gevestig het. Deur die tradisionele gebruik van die Balikbayan-boks, wat geskenke bevat wat aan hul gesinne oorsee gestuur is, delf die film in temas van sorg, skeiding en die gevoel van behoort aan hul vaderland.

Nog 'n noemenswaardige projek wat ondersteuning ontvang is die geanimeerde kort dokumentêr "Caller malade," geskryf en geregisseer deur Florence Lafond en vervaardig deur Les Productions Club Vidéo inc. Die film kombineer animasie- en lewendige aksie-beeldmateriaal terwyl Lafond haar persoonlike ervaring as 'n versorger tydens die pandemie deel. Vervleg met intieme gesprekke met haar ouma oor haar eie verlies aan outonomie, bied die film ’n diepgaande refleksie oor ons verhouding met veroudering, met ’n tikkie humor en opregtheid.

Op die gebied van fiksie staan ​​Nadine Gomez se speelfilm “Créatures du hasard” uit. Geproduseer deur Les Films Cosmos inc., die verhaal volg die 8-jarige Lucia, wat navigeer tussen die obsessies van die volwassenes rondom haar en haar opstandige en ouderdomlose ouma, Regina. Terwyl Lucia Regina se terugkeer aanskou, moet sy haar plek in hierdie kleurvolle dog onvolmaakte gesin vind.

Laastens verken Myriam Guimond se film “Paquet de troubles” die verhaal van Karim, 'n talentvolle musikant met perfekte toonhoogte wat uitvind dat hy skisofrenie het. Terwyl Karim worstel met sy diagnose, ondersteun deur sy ma en suster, begin hy op 'n reis om sy identiteit te herontdek, selfs om homself in gevaar te stel.

Hierdie projekte, onder andere, is gekies uit 'n poel van 29 voorleggings tot die program. Dit is prysenswaardig dat die SODEC voortgaan om ondersteuning en geleenthede te bied vir opkomende skeppers, wat die groei en diversiteit van die filmbedryf bevorder.