Titel: Verhoging in maandelikse aanvullende sekuriteitsinkomstebetalings wat in 2023 verwag word

Opsomming: Die Social Security Administration (SSA) het onlangs bevestig dat aanvullende sekuriteitsinkomste (SSI) ontvangers 'n tweede maandelikse betaling in Desember sal ontvang, met die bedrag wat wissel na gelang van die individu se liasseringstatus. Hierdie ongewone dubbele betaling vind plaas as gevolg van die skedule-nuwel waar 1 Januarie 'n vakansiedag is. Terwyl die Desember-betalings na verwagting tydelike finansiële verligting sal bied, is dit belangrik om daarop te let dat daar geen betalings in Januarie sal wees nie. Daar word ook verwag dat SSI-begunstigdes volgende jaar 'n verhoging van 3.2% in hul maandelikse voordele kan sien.

Volgens die SSA kan individue wat vir SSI aansoek doen 'n betalingskoers van $914 per maand verwag, terwyl kwalifiserende paartjies $1,371 kan ontvang. Verder sal noodsaaklike persone wat by 'n SSI-ontvanger woon en die nodige sorg verskaf, 'n maandelikse betaling van $458 ontvang. Dit is egter noodsaaklik om te onthou dat nie elke ontvanger die maksimum betaling sal ontvang nie, aangesien die bedrag onderhewig is aan individuele omstandighede en finansiële vereistes.

SSI-betalings is in Januarie 1974 deur die SSA ingestel, met betalingskoerse wat sedert 1975 aanpassings ervaar het om die lewenskoste in ag te neem. Hierdie betalings het ten doel om individue van 65 jaar en ouer te ondersteun wat aan spesifieke finansiële kriteria voldoen. In sommige gevalle kan individue onder die ouderdom van 65, insluitend kinders, kwalifiseer as hulle 'n ernstige gestremdheid het wat hul daaglikse aktiwiteite aansienlik beperk of na verwagting tot die dood sal lei.

Om insig te kry in hul persoonlike betalingsskattings, kan individue die SSA se sakrekenaar gebruik. Met die afwagting van 'n 3.2%-verhoging in maandelikse voordele volgende jaar, kan SSI-begunstigdes 'n mate van verligting en potensieel verbeterde finansiële stabiliteit in die nabye toekoms verwag.