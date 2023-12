’n Onlangse studie wat deur Pest Gnome, ’n plaagbeheermaatskappy, gedoen is, het die stede in die Verenigde State wat die meeste kakkerlakke besmet is, aan die lig gebring. Alhoewel dit nie verbasend is dat kakkerlakke 'n onwelkome gas in huise is nie, is die kommerwekkende frekwensie van besmettings rede tot kommer. Die studie het data van die Sensusburo, die Buro vir Arbeidsstatistiek en die Nasionale Oseaniese en Atmosferiese Administrasie gebruik om die ranglys te bepaal.

Alhoewel geen stad in Kalifornië tot die toptien gehaal het nie, was vier stede in die Golden State – Los Angeles, Riverside, San Jose en San Francisco – onder die top 25 stede vir kakkerlakdiensoproepe. Dit beklemtoon die voorkoms van kakbesmettings in digbevolkte gebiede.

Boaan die lys was Houston, Texas, met 37 persent van huise wat die afgelope jaar tekens van kakkerlakke ervaar het. Die hoë hitte en humiditeit in die streek bied perfekte toestande vir jakkalse om te floreer. Na Houston het stede soos San Antonio, Tampa en Phoenix ook hoog op die lys geplaas.

Kakkerlakke is nie net onaangename wesens nie; hulle hou ook gesondheidsrisiko's in. Die Illinois Departement van Openbare Gesondheid waarsku dat kakkerlakke siektepatogene kan oordra, insluitend bakterieë wat voedselvergiftiging veroorsaak. Om besmettings te voorkom, raai Pest Gnome aan om enige toegangspunte te verseël, krummels skoon te maak, lekkende pype reg te maak en insekafweermiddels en lokvalle te gebruik. As hierdie maatreëls egter ondoeltreffend blyk, word dit aanbeveel om die hulp van 'n professionele uitroeier te soek.

Terwyl gesinne vir die vakansie bymekaarkom, is dit van kardinale belang om die kwessie van kakkerlakbesmettings aan te spreek. Met die regte voorkomende maatreëls en vinnige optrede kan ons verseker dat hierdie ongewenste gaste nie ons feestyd bederf nie.