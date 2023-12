Nuwe studie onthul verrassende impak van iMessage-rugsteun op iCloud-berging

’n Onlangse studie het lig gewerp op die beduidende impak wat iMessage-rugsteun op die bergingskapasiteit van iCloud het. Die studie, wat deur 'n span navorsers uitgevoer is, het die datagebruik van iMessage-rugsteun op verskeie iOS-toestelle ondersoek.

Die bevindinge van die studie was nogal kommerwekkend. Daar is ontdek dat iMessage-rugsteun 'n beduidende deel van iCloud-berginggebruik vir baie gebruikers uitmaak. Trouens, vir sommige gebruikers het iMessage-rugsteun tot 50% van hul beskikbare iCloud-berging beset.

Die navorsers het ook gevind dat baie gebruikers onbewus was van die hoeveelheid berging wat hul iMessage-rugsteun verbruik. Die nuwe iOS 17.2-opdatering bied 'n kenmerk wat gebruikers toelaat om maklik te sien hoeveel boodskappe na iCloud gerugsteun word en hoeveel berging hulle opneem. Hierdie kenmerk kan verkry word deur na Instellings te gaan, op die gebruiker se naam te tik, iCloud te kies en dan Wys alles en boodskappe in iCloud te kies.

Toe hulle van die bevindinge van die studie geleer het, het baie gebruikers hul kommer uitgespreek oor die vraag of hulle regtig vir ewig aan hierdie iMessage-rugsteun moet vashou. Sommige gebruikers het selfs oorweeg om ou rugsteun uit te vee om stoorplek op hul iCloud-rekeninge vry te maak.

Vir diegene wat wonder, die koste van iCloud-berging per maand wissel na gelang van die stoorplan wat gekies is. Apple bied verskeie opsies, wat wissel van 50GB tot 2TB, met pryse vanaf $0.99 per maand.

Ten slotte beklemtoon die studie die beduidende impak wat iMessage-rugsteun op iCloud-berging het. Dit moedig gebruikers aan om meer bedag te wees op hul iMessage-rugsteuninstellings en te oorweeg om onnodige rugsteun uit te vee om bergingspasie op hul iCloud-rekeninge te optimaliseer.