Nuwe sneeuvalvoorspellings vir Upstate New York

Volgens die jongste sneeuvalvoorspellings van die Nasionale Weerdiens, maak Upstate New York gereed vir sy eerste betekenisvolle sneeuval van die seisoen. Terwyl die streek tot dusver meestal reënerige toestande in Desember ervaar het, word verwag dat Maandag 'n groot winterstorm sal meebring, met sommige gebiede wat moontlik tot 'n voet sneeu kan sien.

Die voorspelling vir Maandag dui daarop dat reën regdeur die middag bestendig sal wees, gepaardgaande met matige temperature wat 'n hoogtepunt van 56 grade bereik. Soos die nag naderkom en temperature daal, sal die reën egter oorgaan in sneeu, wat in die middag voortduur en teen die einde van die dag afneem.

Verskeie dele van Upstate New York het verskillende sneeuvalverwagtinge. In die Adirondacks en North Country streke word gebiede naby Newcomb en Old Forge geprojekteer om 8 tot 12 duim sneeuval te ontvang. Die groter Albany-gebied, insluitend Albany en die omliggende dorpe, kan 3 tot 4 duim sneeu-ophoping verwag.

Vir Cooperstown is die voorspelling strenger, met tot 'n voet sneeu wat verwag word, terwyl Oneonta voorspel word om 6 tot 8 duim te ontvang. Saratoga Springs en Glens Falls in Noord-Saratoga County kan 2 tot 3 duim sneeu verwag, terwyl gebiede noord en wes van hierdie plekke 3 tot 4 duim kan sien.

Cobleskill en Schoharie County berei voor vir 4 tot 6 duim vars poeier, terwyl die Utica-gebied 'n soortgelyke reeks van 4 tot 6 duim sneeuval verwag.

Hierdie geprojekteerde sneeuvalbedrae dui daarop dat die winterseisoen goed op dreef is in Upstate New York. Alhoewel dit nog moet gesien word of ons een van die sneeuagtigste winters in Albany se geskiedenis gaan beleef, is dit duidelik dat sneeu-entoesiaste in die komende dae baie sal hê om oor opgewonde te wees.