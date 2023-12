Smile Direct-klub staar sluiting in die gesig te midde van bankrotskap

Smile Direct Club, die maatskappy wat bekend is vir sy afgeleë duidelike aligners, het die moeilike besluit geneem om sy bedrywighede te staak nadat hy 'n paar maande gelede om bankrotskap aansoek gedoen het. Kliënte wat in die middel van hul behandeling was, word nou verward en gestrand gelaat. Die VSA-gebaseerde tandheelkundige firma, wat bekostigbare aligners aangebied het sonder die behoefte aan persoonlike besoeke aan 'n tandarts, het gehoop op 'n laaste minuut reddingspoging, maar dit was nie in staat om sy massiewe skuld te oorkom nie.

Smile Direct Club, wat in 2014 gestig is as 'n ontwrigter van tradisionele tandheelkunde, het kliënte gelok met sy laer pryse en die gerief om hul eie aligner-vorms by die huis te neem. Die gemiddelde behandelingstyd by die maatskappy is tussen vier tot ses maande, met aanlyn-inskrywings by geregistreerde tandartse. Kliënte in die VSA, die Verenigde Koninkryk en ander lande staar egter nou onsekerheid in die gesig, aangesien die maatskappy die sluiting van sy kliëntedienslyn aangekondig het en die staking van sy "lewenslange glimlagwaarborg."

Kliënte wat reeds betalings vir hul behandelingsplanne gemaak het, sal na verwagting voortgaan om dit te doen, ten spyte van die maatskappy se naderende sluiting. Die gebrek aan ondersteuning en aanspreeklikheid van Smile Direct Club het baie kliënte walglik en verraai laat voel. Sommige het kommer uitgespreek oor die feit dat hulle nie hul draadjies of houers ontvang nie, terwyl ander bekommerd is dat hulle nie hul behandeling kan voltooi nie.

Met die maatskappy in bankrotskap, is terugbetalings vir kliënte onseker. Lisa Webb, ’n verbruikersregkenner, raai kliënte aan om opsies vir terugbetalings deur likwidateurs te ondersoek, hoewel die kanse skraal is om aansienlike bedrae te verhaal. In die Verenigde Koninkryk is daar 'n moontlikheid om terugbetalings te eis deur Artikel 75 onder die Verbruikerskredietwet, veral vir diegene wat betalings met 'n kredietkaart gemaak het.

Smile Direct Club se bankrotskap-indiening in September het aanvanklik hoop gegee vir 'n herorganisasie, maar 'n mislukte poging tot 'n reddingstransaksie het die maatskappy se lot verseël. Met 'n waardasie van byna $9 miljard en toenemende skuld, het die maatskappy se onvermoë om wins te maak uiteindelik tot sy ondergang gelei.

As jy 'n Smile Direct Club-kliënt is en kommer het oor jou behandelingsplanne of die moontlikheid van terugbetalings, moedig ons jou aan om jou ervarings te deel deur te kontak [e-pos beskerm]. Jou insette sal help om lig te werp op die impak van Smile Direct Club se sluiting en bankrotskap op sy kliënte.