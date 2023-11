SK Hynix stel LPDDR5T-9600-geheue vir hoë-end-slimfone bekend: 'n katalisator vir AI op die toestel en verbeterde grafika

In 'n opwindende ontwikkeling het SK Hynix die aanvang van volumeversendings van sy voorpunt LPDDR5T-9600-geheue vir hoë-end slimfone aangekondig. Hierdie nuutste geheuemodule bring aansienlike verbeterings aan data-oordragspoed en piekbandwydte, wat voorsiening maak vir die groeiende vraag na hoëpresterende, hoëkapasiteit mobiele DRAM's.

Die LPDDR5T-9600-geheue bied 'n indrukwekkende 76.8 GB/s piekbandwydte, 'n 12.5% ​​toename teenoor sy voorganger, die LPDDR5X-8533. Met hierdie versnelde spoed het vervaardigers van slimfone en stelsel-op-'n-skyfie (SoC) 'n sterk aansporing om SK Hynix se LPDDR5T-9600-geheue te valideer en aan te neem, wat sekerlik die algehele werkverrigting van hul toestelle sal verbeter.

Een noemenswaardige aspek van die LPDDR5T-9600-geheue is sy VDD-spanningsreeks van 1.01V tot 1.12V, wat die LPDDR5X-spesifikasie effens oortref. Alhoewel dit nie noemenswaardige versoenbaarheidskwessies behoort te veroorsaak nie, regverdig dit bykomende versoenbaarheidstoetsing met bestaande skyfies om naatlose integrasie te verseker.

Die LPDDR5T-9600-geheue is goed geskik vir KI-toepassings op die toestel, 'n groeiende neiging in die slimfoonbedryf. Die KI-era is besig om vinnig momentum te kry, en slimfone is aan die voorpunt van die implementering van KI-tegnologie op die toestel. SK Hynix erken hierdie vraag en poog om daaraan te voldoen deur vinnige en doeltreffende LPDDR5T-9600-geheuemodules te verskaf.

Benewens die bemagtiging van KI-vermoëns, verryk die LPDDR5T-9600-geheue grafiese-intensiewe mobiele toepassings, soos speletjies. Die verhoogde data-oordragspoed verseker 'n naatlose gebruikerservaring, wat gladde spel en verbeterde visuele werkverrigting moontlik maak.

Terwyl SK Hynix se LPDDR6T-9600-modules reeds sertifisering van industriereuse soos Qualcomm en MediaTek verwerf het, het SK Hynix ook begin om sy LPDDR6T-9600-toestelle na Vivo te stuur. Die Chinese slimfoonvervaardiger sal hierdie modules in sy X100- en X100 Pro-mobiele toepassingsverwerkers gebruik.

SK Hynix se voortgesette tegnologiese leierskap in KI-herinneringe verseker dat dit aan die voorpunt van die premium DRAM-mark sal bly. Die maatskappy is gretig om aan markvereistes te voldoen en vooruitgang in KI-tegnologie te omhels, en homself te posisioneer as 'n sleutelspeler in die steeds ontwikkelende slimfoonbedryf.

