Apple Music bied ses maande gratis toegang aan PlayStation 5-eienaars

Apple het 'n vennootskap met PlayStation aangegaan om sy Apple Music-stroomdiens op die PlayStation 5-konsole te bevorder. As deel van hierdie samewerking kan PlayStation 5-eienaars nou tot ses maande se gratis toegang tot Apple Music geniet.

Om voordeel te trek uit hierdie aanbod, moet PlayStation 5-eienaars eenvoudig by die PlayStation Network aanmeld, die Apple Music-toepassing aflaai en die instruksies op die skerm volg om die aanbod te aanvaar. Hulle kan dan met hul Apple ID aanmeld of 'n nuwe een skep.

Die amptelike PlayStation-webwerf stel voor dat gamers Apple Music gebruik om gepersonaliseerde speletjie-snitlyste te skep, wat hul spelervaring verbeter deur na hul gunstelingsnitte voor, tydens en na speletjiesessies te luister.

Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie Apple Music-promosie eksklusief op die PlayStation 5 beskikbaar is en slegs op die konsole self gebruik kan word. Die aanbod is van toepassing op nuwe en gekwalifiseerde terugkerende intekenare van Apple Music. Huidige intekenare kan ongelukkig nie van hierdie ooreenkoms gebruik maak nie. Nuwe intekenare sal ses maande se Apple Music ontvang, terwyl terugkerende intekenare vyf maande se gratis toegang sal geniet.

Apple het die sperdatum vir hierdie opwindende promosie op 15 November 2024 gestel. Na die komplimentêre tydperk van ses maande kan intekenare hul Apple Music-intekening voortsit vir $10.99 per maand.

Hierdie samewerking tussen Apple en PlayStation bring die speletjie- en musiekwêrelde bymekaar en bied 'n meeslepende en aangename ervaring vir PlayStation 5-gebruikers. Of dit nou is om die perfekte speletjie-snitlys te skep of om nuwe musiek te ontdek, Apple Music voeg nog 'n dimensie by tot die reeds buitengewone speletjie-ervaring op die PlayStation 5-konsole.

Algemene vrae (FAQ)

V: Kan bestaande Apple Music-intekenare van die gratis toegangsaanbod gebruik maak?

A: Nee, die aanbod is slegs beskikbaar vir nuwe en gekwalifiseerde terugkerende intekenare van Apple Music.

V: Hoe lank sal die gratis toegang duur?

A: Nuwe intekenare sal ses maande se gratis toegang ontvang, terwyl terugkerende intekenare vyf maande se komplimentêre toegang tot Apple Music sal hê.

V: Wat gebeur nadat die komplimentêre tydperk verstryk het?

A: Na die tydperk van ses maande kan intekenare hul Apple Music-intekening voortsit vir $10.99 per maand.

V: Is die aanbod beskikbaar op ander PlayStation-konsoles?

A: Nee, hierdie aanbod is eksklusief beskikbaar op die PlayStation 5-konsole.

V: Hoe kan ek die aanbod gebruik?

A: PlayStation 5-eienaars moet by die PlayStation Network aanmeld, die Apple Music-toepassing aflaai en die instruksies op die skerm volg om die aanbod te aanvaar. Hulle kan aanmeld met hul Apple ID of 'n nuwe een skep.