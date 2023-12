Die Sims 4: Te huur Uitbreidingsopdatering stel verrassende veranderinge aan woonstelpasmaak bekend

Die hoogs verwagte bekendstelling van The Sims 4: For Rent-uitbreiding is net om die draai, en spelers is gretig om die nuwe kenmerke wat dit bring, te verken. As deel van die opbou tot die vrystelling, het Maxis 'n roetine-pleister vrygestel met geringe opdaterings en regstellings aan die basisspeletjie. Arend-oog spelers het egter 'n onverwagte verandering ontdek wat nie in die pleisternotas gelys is nie - die vermoë om mure en vensters op woonstelle van vorige speletjiepakkette te redigeer.

Alhoewel hierdie nuwe aanpassingsopsie 'n onbedoelde fout kan wees, hoop spelers dat dit eintlik 'n doelbewuste kenmerk is. Woonbuurte soos dié in die City Living-uitbreiding het in die verlede woonstelagtige eenhede aangebied, maar spelers kon voorheen nie die vensters of buitemure verander nie. Die nuutste pleister laat spelers nou toe om vensters te skuif, by te voeg en te verwyder, asook om buitemuurafwerkings te verander.

Inhoudskeppers, soos Pixelade en SatchOnSims, het reeds hierdie aanpassingsopsies in video's ten toon gestel. Nie net kan spelers die vensters en mure verander nie, maar hulle kan ook muurdekor soos spieëls en gordyne aan die buitekant van die woonstelle hang. Hierdie nuutgevonde vryheid in woonstelaanpassing het spelers laat wonder of dit wel 'n kenmerk of 'n fout is.

In die regte wêreld sal dit onmoontlik wees om vensters oor te doen en gordyne by hoë geboue by te voeg, maar The Sims bied spelers die geleentheid om hul kreatiewe begeertes te verken. Met die komende vermoë om pasgemaakte woonsteleenhede te bou, glo baie spelers dat die opsie om bestaande woonstelle te verander ook beskikbaar moet wees.

Daar was ook ander noemenswaardige veranderinge in die onlangse pleisternotas. Spelers kan nou wasbakke as kombuis- of badkamerwasbakke aanwys, wat verhoed dat Sims voortdurend skottelgoed in ensuite badkamers was. Skoenrakke het nou 'n skakelfunksie wat Sims aanspoor om hul skoene binnenshuis uit te trek, wat spelers 'n bykomende aansporing bied om hul Sims gepas aan te trek. Boonop kan spelers nou op die deur na baie klik en die opsie "Skakel beheer na hierdie huishouding" kies, wat maklike omruiling tussen verskillende huishoudings moontlik maak.

Om te verifieer of hierdie nuutgevonde aanpassingsvermoë opsetlik is, is navrae aan EA gedoen, en spelers wag gretig op bevestiging. Terwyl opwinding toeneem vir die uitbreiding van The Sims 4: For Rent, wat op 7 Desember vrygestel word, kan spelers nie anders as om die nuwe moontlikhede wat op hulle wag om die perfekte virtuele leefruimtes te skep, te verwag nie.