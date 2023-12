Die Sims 4: Te huur Uitbreiding voeg opwindende nuwe kenmerke by

'n Splinternuwe uitbreiding word môre vir The Sims 4 vrygestel, genaamd "Te huur". In afwagting van hierdie opwindende opdatering, het Maxis 'n roetine-pleister vrygestel wat 'n paar klein opdaterings en regstellings vir die basisspeletjie insluit. Spelers het egter 'n versteekte verandering ontdek wat nie in die pleisternotas genoem is nie - die vermoë om mure en vensters in woonstelle van vorige speletjiepakkette te wysig.

Voorheen kon spelers net die binnemure en meubels in woonstelagtige eenhede opknap. Windows was buite perke, wat spelers met beperkte aanpassingsopsies gelaat het. Maar nou het inhoudskeppers ontdek dat voorafgemaakte woonsteleenhede in The Sims 4 se City Living-uitbreiding meer aanpasbaar is as ooit tevore. In Pixelade se video kan vensters geskuif, bygevoeg en verwyder word, en buitemuurafwerkings kan verander word. Verbasend genoeg kan muurdekor soos spieëls en gordyne ook aan die buitemure gehang word, wat 'n nuwe vlak van aanpassing by die speletjie voeg.

Alhoewel dit onduidelik is of hierdie verandering opsetlik of onbedoeld is, is aanhangers van The Sims 4 ongetwyfeld in ekstase oor hierdie nuutgevonde kenmerk. Om vensters en buitemure aan te pas maak nie net voorsiening vir meer verpersoonliking in bestaande woonstelle nie, maar dui ook op die opwindende moontlikhede om pasgemaakte woonsteleenhede in die toekoms te bou.

Die pleisternotas vir hierdie week se opdatering bevat ook ander noemenswaardige veranderinge. Wasbakke kan nou as kombuis- of badkamerwasbakke aangewys word, wat verhoed dat Sims voortdurend vuil skottelgoed op onvanpaste plekke was. Skoenrakke het nou 'n wissel-opsie, wat Sims aanmoedig om hul skoene binnenshuis uit te trek. Boonop kan spelers nou maklik beheer na verskillende huishoudings oorskakel deur op die deur van 'n lot te klik en die opsie "Skakel beheer na hierdie huishouding" te kies.

Met die vrystelling van The Sims 4: For Rent-uitbreiding môre, kan spelers uitsien na 'n magdom nuwe kenmerke en geleenthede. Die uitbreiding sal beskikbaar wees vir die standaardprys van $40, wat selfs meer opwinding en kreatiwiteit na die wêreld van The Sims 4 bring.