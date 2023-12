New Age of War-seisoen word afgesluit met Epic Showdown

Conan Exiles se hoogs verwagte Age of War-seisoen het sy opwindende afsluiting bereik met die vrystelling van Hoofstuk 3 op alle platforms. Hierdie jongste hoofstuk stel 'n magdom nuwe uitdagings vir spelers bekend, insluitend die opwindende geleentheid om 'n formidabele Stygian-vesting te beleër en die vermoë om hul eie taverne te bou en te bestuur.

Die derde hoofstuk van Age of War gaan nie net oor intense konflikte en opwindende beleëringsgeleenthede teen die magtige Stygiese magte nie, maar dit fokus ook op die bevordering van 'n gevoel van gemeenskap en sosiale interaksie binne die spelwêreld. Die byvoeging van tavernes bied spelers 'n sentrale middelpunt waar inligting, gerugte, goud en mense saamvloei, wat 'n meeslepende en dinamiese omgewing skep.

Om 'n eie taverne te vestig, word van spelers vereis om 'n Zamorian Barkeeper uit 'n gevaarlike suiweringskamp te red, deur elemente van hierdie seisoen se innemende inhoud te integreer. Dit sal egter nie 'n maklike taak wees om 'n kroegman te vind nie, aangesien hulle nie by elke suiweringsgeleentheid teenwoordig sal wees nie. Spelers moet volhard en veelvuldige pogings aanwend om een ​​suksesvol te red. Sodra die kroegman in jou besit is, kan jy begin om 'n ten volle funksionele kroegtoonbank te bou.

Met die kroeg oop vir besigheid en toegerus met sitplekreëlings, sal jou taverne binnekort besoekers lok, van wie sommige moontlik beskikbaar sal wees om te werk in ruil vir goud. Kyk hoe jou taverne floreer en groei tot 'n multi-verdieping-onderneming. Boonop stel Funcom ook 'n reeks nuwe meubels en taverne-dekoritems bekend, insluitend eksklusiewe items in die nuutste Battle Pass.

Maar dit is nie al nie, want Hoofstuk 3 bring ook 'n epiese stryd teen die magtige Stygiaanse bevelvoerder, Bakt-Nimlot, in die stad al-Merayah. Spelers sal die geleentheid hê om nie net aan te val en te plunder nie, maar ook om die ontsagwekkende vernietigbare oorwêreld-kerker te aanskou. Of jy nou kies om towery en bedrog te ontketen of die krag van trebuchets en vuur te ontketen (of selfs 'n nuwe slagram in diens te neem), jou doel is om die ryk te laat val en jou merk op die geskiedenis te laat.

Berei jouself voor vir 'n onvergeetlike avontuur soos die Age of War tot 'n opwindende einde kom. Vir meer besonderhede en omvattende opdateringsnotas, besoek die amptelike Conan Exiles-webwerf.