Is dit die moeite werd om Apex Legends in seisoen 19 te speel?

As jy wonder of jy in Apex Legends vir Seisoen 19 moet spring, is die antwoord 'n dawerende ja! Hierdie jongste seisoen bring 'n rits veranderinge en toevoegings mee wat die spel nog lekkerder maak. Van nerfs en buffs tot kaartveranderings, 'n nuwe legende en spelverbeterings, Seisoen 19 het alles.

Apex Legends, wat in 2019 vrygestel is, het vinnig gewild geword en trek steeds 'n groeiende spelersbasis aan. Alhoewel Fortnite dalk die boonste plek in die Battle Royale-genre beklee, is Apex 'n kort tweede, en bied boeiende, mededingende en prettige spel wat dit onderskei. Met 24 uiteenlopende legendes beskikbaar, elk met unieke vermoëns en persoonlikhede, bied Apex Legends 'n dinamiese en meeslepende spelervaring.

Die nuutste seisoen stel kruisprogressie bekend, 'n hoogs gevraagde kenmerk wat spelers in staat stel om naatloos voort te gaan met hul vordering oor verskillende konsoles. Hierdie deurlopende proses voeg verskeie rekeninge saam, maak die mees gebruikte rekening die primêre een en dra kosmetiese items, gekoopte legendes en statistieke oor. Konsole-eksklusiewe items sal egter steeds eksklusief vir hul onderskeie konsoles bly.

Nog 'n belangrike verandering is die opknapping van die heropboustelsel. Voorheen het herleefde spanmaats hulle sonder pantser of wapens gelaat, wat hulle kwesbaar gemaak het vir nabygeleë spanne. In Seisoen 19 herstel die herwinning van jou gevalle spanmaats nou hul wapenrusting en wapens, wat 'n vegkans bied. Toegeruste wapenaanhegsels sal egter nie behou word nie, en slegs noodsaaklike items sal oorgedra word.

Boonop het die Storm Point-kaart 'n volledige hersiening ondergaan, wat dit in een van die beste kaarte in die spel omskep het. Deur die kaart kleiner te maak en meer interessante punte by te voeg, het Respawn Entertainment die vorige gebrek aan aksie in toevallige spel aangespreek en verseker dat spelers opwindende spel van begin tot einde het.

In die algemeen bring Apex Legends Seisoen 19 'n magdom veranderinge en toevoegings wat die spel se algehele ervaring verbeter. Of jy nou 'n gesoute speler of nuut in die genre is, dit is nou die perfekte tyd om in hierdie opwindende Battle Royale-speletjie te duik.

Algemene vrae

1. Is Apex Legends 'n gewilde speletjie?

Ja, Apex Legends het aansienlike gewildheid verwerf sedert dit in 2019 vrygestel is, en word een van die mees gespeelde Battle Royale-speletjies.

2. Wat is kruisprogressie in Apex Legends?

Kruisprogressie laat spelers toe om hul vordering oor verskillende konsoles voort te sit, hul rekeninge saam te voeg en kosmetiese items, gekoopte legendes en statistieke oor te dra.

3. Hoe werk die respawning-stelsel in Seisoen 19?

In seisoen 19 herstel gevalle spanmaats in Apex Legends hul wapenrusting en wapens, wat hulle 'n kans gee om te veg. Toegeruste wapenaanhegsels word egter nie behou nie, en slegs noodsaaklike items word oorgedra.

4. Watter veranderinge is aan die Stormpunt-kaart aangebring?

Die Storm Point-kaart het 'n volledige hersiening ondergaan, wat dit kleiner maak en meer punte van belang byvoeg om 'n meer aksiebelaaide ervaring in gemaklike spel te verseker.