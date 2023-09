Julia Joung: Van Gaan na Biologie

Julia Joung, een van MIT Technology Review se 2023 Innovators Onder 35, het beide verligting en 'n nuutgevonde passie ervaar toe sy 'n KI-nederlaag een van die beste Go-spelers ter wêreld gesien het. Nadat sy haar kinderjare in Taiwan deurgebring het om die spel te bemeester, het Joung nog altyd aan Go gedink as 'n onoplosbare probleem. Sy het egter ontdek dat biologie 'n selfs groter uitdaging inhou.

Tydens haar voorgraadse navorsing in 'n neurowetenskaplaboratorium by Stanford Universiteit, het Joung ongewone gedrag waargeneem in breinselle wat astrasiete genoem word. Dit het haar geïntrigeer en haar fassinasie met biologie aangewakker. Sy het haar reis voortgesit deur aan te sluit by die laboratorium van geenredigeringskundige Feng Zhang by die Broad Institute in Cambridge, Massachusetts. Daar het sy in "genoomskaal-sifting" gedelf, met behulp van instrumente soos CRISPR om elk van die 20,000 XNUMX gene in die menslike genoom te verander om die uitwerking daarvan te verstaan.

Joung se doel was om genetiese sifting toe te pas op werklike breinselle soos astrasiete, wat moeilik is om in die laboratorium te genereer. Deur die impak van verskillende transkripsiefaktore op stamselle te ondersoek, het sy daarop gemik om te verstaan ​​hoe hulle selidentiteit bepaal. Haar opname het gelei tot 'n "atlas" wat die invloed van individuele transkripsiefaktore ten toon stel. Die uiteindelike doelwit is om die vermoë te hê om enige seltipe op 'n beheerde wyse te genereer, wat toepassings kan hê in dwelmtoetsing en terapeutiese vooruitgang.

Alhoewel die omvang van genetiese sifting omvattend is, wat samewerking en aansienlike hulpbronne vereis, bly Joung daartoe verbind om die veld te bevorder. Haar huidige werk by die Whitehead Instituut fokus op die begrip van die proses van proteïensintese binne selle. Joung word gedryf deur die nimmereindigende diepte van moontlikhede wat biologie bied en gaan voort om innoverende instrumente te ontwikkel om fundamentele vrae te beantwoord.

Julia Joung se reis van die bemeestering van Go tot die verkenning van die geheimenisse van biologie illustreer haar nuuskierigheid en toewyding om grense te verskuif. Soos sy dieper duik in die kompleksiteite van wetenskaplike ondersoek, beloof haar werk om nuwe insigte te ontbloot wat die toekoms van medisyne en tegnologie kan vorm.

Bronne: MIT Technology Review