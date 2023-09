iOS 17: Hoe om wagwoorde op iPhone met iCloud-sleutelhanger te deel

Apple stel 'n groot verbetering vir iCloud-sleutelhanger met iOS 17 bekend, wat gebruikers in staat stel om geloofsbriewe naatloos met enigiemand te deel. Die nuwe kenmerk, bekend as "Gesinswagwoorde," stel gebruikers in staat om wagwoorde en wagwoorde met 'n groep vertroude kontakte te deel. Hierdie kenmerk is end-tot-end geïnkripteer en maak wagwoorddeling makliker en veiliger.

Volg hierdie stappe om wagwoorde op 'n iPhone met iOS 17 te deel:

Maak die Instellings-program oop Swiep af en tik op Wagwoorde Onder die afdeling Gesinswagwoorde, kies "Begin" Voeg mense by jou gedeelde wagwoordgroep (hul iPhone moet ook op iOS 17 wees) Kies die wagwoorde of wagwoordsleutels wat jy wil deel Tik op "Skuif" in die regter boonste hoek Stuur 'n boodskap aan die persoon/mense met wie jy wagwoorde deel

Dit is moontlik om verskeie gedeelde wagwoordgroepe op te stel, wat meer buigsaamheid en gerief moontlik maak. Daar is egter 'n eienaardigheid wanneer gedeelde wagwoorde uitgevee word. Hulle word na 'n Onlangs Geskrap-lêergids geskuif, wat outomaties na 30 dae uitgevee sal word. As jy 'n gedeelde wagwoord wil verwyder, maar dit in jou eie wagwoorde wil hou, kan jy dit herstel deur op die wagwoord in die Onlangs verwyderde gids te tik en "Herstel na my wagwoorde" te kies.

Gedeelde wagwoorde oor Apple-toestelle verbeter die gemak van iCloud Sleutelhanger en maak dit 'n meer mededingende opsie in vergelyking met betaalde wagwoordbestuurders. Hierdie nuwe vermoë in iOS 17 bring bykomende veelsydigheid en sekuriteit by wagwoorddeling. Is jy opgewonde oor hierdie nuwe kenmerk?

Bronne:

– 9tot5Mac

- Appel