Terrence Shannon Jr.: 'n Onstuitbare krag

Terrence Shannon Jr., die vyfdejaar senior wag vir die basketbalspan van Illinois, het keer op keer bewys dat hy 'n krag is om mee rekening te hou. Alhoewel hy dalk nie fokus op die grootte van die speletjie of die aandag wat dit kry nie, erken hy een ding - hy is onoorwonne by Madison Square Garden. Met 'n rekord van 2-0 in die Jimmy V Classic, een met Texas Tech en een met Illinois, het Shannon sy vaardighede in twee ernstige ontwrigtings ten toon gestel.

Tydens Texas Tech se oorwinning teen Louisville nr. 1 in Desember 2019, het Shannon 13 punte bygedra. Dit was egter sy vertoning vir Illinois teen nr. 2 Texas verlede Desember wat werklik sy status as 'n uitblinker speler versterk het. Shannon het laat in die tweede helfte en in oortyd oorgeneem en die Illini tot 'n indrukwekkende oorwinning van 85-78 gelei.

Terwyl Illinois voorberei om die nommer 11 Florida Atlantic die stryd aan te sê, sal alle oë op Shannon gerig wees om nog 'n uitstaande vertoning te lewer. Nuut van 'n merkwaardige 23-punte, 10-rebound-dubbeldubbel in 'n oorheersende oorwinning op Rutgers, het Shannon bewys dat hy 'n top-aanspraakmaker is vir All-American-erkenning in Maart.

Afrigter Brad Underwood het Shannon deurgaans geloof as die beste tweerigtingspeler in die land, en met goeie rede. Shannon presteer nie net verdedigend nie, maar hy is ook die duidelike aanvallende leier in 'n top 20-span. Sy aanvallende repertorium het ontwikkel, en hy het 'n meer konsekwente en geduldiger speler geword. Shannon se vermoë om die regte toneelstukke te maak en skote uit te gee wanneer nodig, het sy spel verhoog en sy spanmaats bevoordeel.

Terwyl Shannon se puntevernuf onmiskenbaar is, het sy verbeterde driepunt-skiet nog 'n dimensie tot sy spel gevoeg. Opponerende spanne staan ​​nou voor die moeilike keuse om onder skerms te gaan en die risiko dat Shannon skote van anderkant die boog afslaan of oor skerms gaan en Shannon toelaat om van die dribbel af aan te val. Dit is 'n verloor-verloor situasie vir verdediging.

Shannon se groei as 'n speler en sy vermoë om by verskillende verdedigingstrategieë aan te pas maak hom 'n ware driedubbele bedreiging. Terwyl hy voortgaan om op die baan te oorheers, is daar geen twyfel dat Shannon se toekoms blink is nie, en hy sal ongetwyfeld 'n blywende impak op die Illinois-basketbalprogram laat.