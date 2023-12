Sanjay Gandhi Nagraadse Instituut om Tele-ICU-dienste in 2024 bekend te stel

Die Sanjay Gandhi Nagraadse Instituut vir Mediese Wetenskappe (SGPGIMS) in Lucknow maak gereed om 'n tele-ICU-diens in te stel wat in Januarie 2024 begin. Hierdie inisiatief word geïmplementeer om die tekort aan ICU-beddens by SGPGIMS aan te spreek en te verseker dat pasiënte in mentee mediese kolleges ontvang kwaliteitsorg soortgelyk aan dié wat deur die instituut verskaf word.

Prof RK Dhiman, die direkteur van SGPGIMS, het erken dat hoewel die instituut as die derde beste onder staats mediese onderwys- en pasiëntsorgsentrums aangewys is, hulle vasbeslote is om na die topposisie te streef. Om dit te bereik, werk SGPGIMS aktief daaraan om akkreditasies van die Nasionale Assesserings- en Akkreditasieraad (NAAC) en die Nasionale Institusionele Rangorderaamwerk (NIRF) te verkry, terwyl dit ook 'n kultuur van navorsing bevorder.

Die komende kalenderjaar hou talle nuwe inisiatiewe vir die instituut in. Goedkeuring is verleen vir die vestiging van vyf nuwe departemente, insluitend hepatologie, mediese onkologie, aansteeklike siektes, kop- en nekchirurgie en pediatriese endokrinologie. Verder het die instituut planne om gevorderde pediatriese en diabetessentrums op te rig.

Op die gebied van die nuutste mediese tegnologie het SGPGIMS merkwaardige mylpale in robotchirurgie bereik. Prof Dhiman het gedeel dat hulle nou besig is om 'n gammames aan te skaf wat in staat is om verskeie kanker- en benigne letsels te behandel.

Terwyl die instituut voortgaan om te innoveer, het die direkteur 'n beroep op die regering gedoen vir ondersteuning. Hy het veral die behoefte aan 'n openbare gesondheidsentrum en 'n departement van kliniese farmakologie uitgelig om bewusmakingsveldtogte te fasiliteer en kliniese proewe uit te voer.

Met die bekendstelling van die tele-ICU-diens en die implementering van verskeie komende inisiatiewe, neem die Sanjay Gandhi Nagraadse Instituut vir Mediese Wetenskappe proaktiewe maatreëls om mediese sorg te verbeter en sy posisie as 'n toonaangewende mediese instelling in Indië te versterk.