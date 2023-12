Motor-inbraak in San Francisco val te midde van verskerpte pogings

Inbrake in motors in San Francisco het die afgelope drie maande 'n aansienlike afname van 50% ervaar, volgens San Francisco se burgemeester, London Breed. Hierdie afname kom as gevolg van verskerpte toepassingstrategieë wat deur die San Francisco-polisiedepartement en die San Francisco-distriksprokureur se kantoor geïmplementeer is.

In 'n poging om hierdie aanhoudende kwessie te bekamp, ​​het stadsleiers en wetstoepassers die uitbreiding van strategieë vir die toepassing van motor-inbraak aangekondig in Augustus. Hierdie stap is aangespoor deur die feit dat motor-inbrake vanaf die vorige jaar stilgestaan ​​het. Sedert die implementering van hierdie strategieë was daar egter 'n aansienlike afname in motorinbrake.

Die verhoogde toepassingsmaatreëls sluit taktiek in soos die gebruik van aasmotors, burgerlike beamptes en kragtige vervolging. Stadsleiers, insluitend hoofman Bill Scott van die SFPD en distriksprokureur Brooke Jenkins, is vasbeslote om hierdie pogings vol te hou en hulle verder te versterk.

Burgemeester Breed bepleit tans wetgewing op die Raad van Toesighouersvlak wat die ontplooiing van 'n bykomende 400 outomatiese nommerplaatleserkameras by 100 kruisings regdeur die stad sal toelaat. Daarbenewens was daar 'n merkwaardige toename in aansoeke om by die SFPD aan te sluit, wat 'n positiewe reaksie aandui van diegene wat bereid is om by te dra tot openbare veiligheid.

Burgemeester London Breed het bewondering uitgespreek vir die werk van die polisiebeamptes en aanklaers om die uitdagende kwessie van motor-inbrake aan te spreek. Sy het die belangrikheid beklemtoon om wetstoepassers van die nodige hulpmiddels te voorsien om hierdie probleem effektief stadwyd te bekamp. Die uiteindelike doelwit is om die veiligheid van beide inwoners en besoekers in San Francisco te verseker, wat dit duidelik maak dat individue wat betrokke is by motorinbrake arrestasie en vervolging in die gesig staar.

Distriksprokureur Brooke Jenkins het die behoefte aan konsekwente aanspreeklikheid vir motorinbrekers beklemtoon om 'n nuwe standaard in San Francisco te vestig dat sulke gedrag nie geduld sal word nie.

Ten slotte, die verskerpte pogings van wetstoepassers en stadsleiers het gelei tot 'n aansienlike afname in motorinbrake in San Francisco, wat 'n sterk boodskap uitstuur dat hierdie misdaad nie ligtelik opgeneem sal word nie.