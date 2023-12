Sentraal-Ohio-skole is geteiken deur 'n dreigende e-pos wat beweer dat dit van 'n "Russiese organisasie" is, volgens briewe wat deur superintendente aan gesinne gestuur is. Die betrokke skooldistrikte sluit Hilliard City Schools, Olentangy Schools, South-Western City School District, Worthington City Schools, Reynoldsburg City Schools en Logan-Hocking School District in.

Wetstoepassingsagentskappe, insluitend die FBI en die Joint Terrorism Task Force, is in kennis gestel van die dreigemente, hoewel die FBI vasgestel het dat daar geen geloofwaardigheid aan die eise is nie. As 'n voorsorgmaatreël sal daar egter Maandag 'n verhoogde wetstoepassingsteenwoordigheid rondom die skoolgeboue in die geaffekteerde gebiede wees.

Die superintendente van Hilliard en Olentangy het in hul briewe beklemtoon dat die verhoogde veiligheidsmaatreëls nie 'n aanduiding is dat die dreigemente geldig is nie, maar eerder om die potensiële angs en kommer wat die boodskappe onder studente, ouers en die gemeenskap veroorsaak het, aan te spreek.

Benewens die dreigende e-pos, het die Logan-Hocking-skooldistrik die kansellasie van alle skole en aktiwiteite aangekondig weens 'n voortdurende ondersoek na "bykomende dreigemente." Die geaffekteerde skooldistrikte sal voortgaan om met wetstoepassing en ander sentrale Ohio-skooldistrikte saam te werk om die veiligheid van studente en personeel te verseker.

Dit is opmerklik dat soortgelyke boodskappe deur ander skooldistrikte regoor die land aangemeld is, wat 'n moontlike landwye neiging van sulke bedreigings voorstel. Die oorsprong en motiewe agter hierdie e-posse bly onbekend.

Ouers en studente word versoek om waaksaam te bly en enige verdagte aktiwiteit of inligting by plaaslike wetstoepassingsagentskappe aan te meld. Die skooldistrikte is daartoe verbind om die hoogste vlak van diens en sorg vir die gemeenskap tydens hierdie situasie te lewer.