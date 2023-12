Bedienersluitingsweef vir FromSoftware-speletjies

By

Soos die spelbedryf aanhou ontwikkel, is een ongelukkige newe-effek die uiteindelike sluiting van aanlynspeletjiebedieners. FromSoftware, die ontwikkelaar agter gewilde titels soos Dark Souls II en Armored Core: Verdict Day, het nou aangekondig dat die bedieners vir hierdie speletjies op 31 Maart 2024 sal sluit.

Die Dark Souls II-bedieners, beskikbaar op PS3 en Xbox 360, sal beëindig word weens die agteruitgang van die speletjiebedieners, volgens 'n plasing op die Dark Souls-webwerf. Dit beteken dat verskeie aanlyn-elemente, insluitend skakerings, bloedvlekke, boodskappe, koöperasies, invalle en tweestryde, nie meer toeganklik sal wees nie. Vanlyn speel sal egter steeds 'n opsie wees. Gelukkig word nie een van die Dark Souls II-prestasies as slegs aanlyn gemerk nie, so spelers hoef nie bekommerd te wees oor prestasies wat gestaak is nie.

Net so sal die Armored Core: Verdict Day-bedieners, beskikbaar op PS3 en Xbox 360, ook op dieselfde datum gesluit word. Sodra die bedieners vanlyn gaan, sal spelers toegang verloor tot Wêreldmodus, Huursoldaat-kenmerke, Gebiedaanpassing, Rangorde, Spankieslyste en ander aanlynelemente. Daarbenewens sal die Soldier Model DLC nie beskikbaar wees vir aankoop nie. Dit is opmerklik dat 23 prestasies van Armored Core: Verdict Day gestaak sal word, wat voltooiers teleurgesteld sal laat.

Om die meeste van die oorblywende tyd te maak, verwag spelers wat daarna streef om 1000G in Armored Core: Verdict Day te behaal, om tussen 60 en 80 uur te belê. Dit is ook belangrik om Compatibility Pack 1 af te laai om aanlyn te speel.

Beide Dark Souls II en Armored Core: Verdict Day is nie terugwaarts versoenbaar nie, so spelers sal 'n Xbox 360-konsole nodig hê om hierdie speletjies te geniet.

Alhoewel bedienersluitings onvermydelik is, is dit altyd teleurstellend wanneer speletjies waarvan ons hou, ontoeganklik word. Terwyl ons afskeid neem van Dark Souls II en Armored Core: Verdict Day aanlyn ervarings, laat ons die herinneringe en kameraadskap wat hulle oor die jare verskaf het, koester.