Nuwe aanbiedings op Apple MacBook en MacBook Pro-modelle beskikbaar op Amazon Kanada

As jy in die mark is vir 'n nuwe Apple MacBook of MacBook Pro, dan is jy gelukkig. Amazon Canada het onlangs 'n nuwe rondte aanbiedings bekendgestel, wat aansienlike afslag op sekere modelle bied. Of jy nou 'n student, professionele of tegnologie-entoesias is, dit is 'n geleentheid wat die moeite werd is om te oorweeg.

Een van die uitstaande aanbiedinge is die Apple 2022 MacBook Pro met die hoogs verwagte M2-skyfie en 'n 13-duim Retina-skerm. Hierdie kragtige en slanke skootrekenaar is tans beskikbaar vir slegs $1,399 18, wat jou 'n aansienlike XNUMX% afslag op die oorspronklike prys bespaar.

Nog 'n noemenswaardige transaksie is die Apple 2021 MacBook Pro met 'n 16-duim-skerm en 'n indrukwekkende Apple M1 Max-skyfie. Geprys teen $3,299, kan jy 'n aansienlike 25% bespaar op hierdie nuutste toestel, kompleet met 'n 10-kern SVE.

Vir diegene wat meer bekostigbare opsies soek, is die Apple 2020 MacBook Pro- en MacBook Air-modelle ook teen afslagpryse beskikbaar. Die 2020 MacBook Pro, toegerus met die Apple M1 Chip, kan joune wees vir slegs $1,442 26, wat 'n afslag van 2020% bied. Intussen word die liggewig en draagbare 1 MacBook Air, met die Apple M13-skyfie en 'n pragtige 1,484-duim Retina-skerm, tans geprys teen $10, wat jou XNUMX% van die gewone koste bespaar.

Hierdie is net 'n paar voorbeelde van die fantastiese aanbiedings wat beskikbaar is op Amazon Kanada vir Apple MacBook- en MacBook Pro-modelle. Besoek die Amazon Canada-webwerf om deur die volledige keuse te blaai en voordeel te trek uit hierdie beperkte tydaanbiedinge.

Algemene vrae (FAQ)

1. Kan ek die pryse en aanbiedings wat op Amazon Kanada aangebied word, vertrou?

Ja, Amazon Kanada is 'n betroubare aanlynmark wat bekend is vir sy mededingende pryse en betroubare aanbiedings. Dit is egter altyd 'n goeie idee om pryse oor verskeie platforms te vergelyk om te verseker dat jy die beste moontlike transaksie kry.

2. Is hierdie aanbiedings slegs vir 'n beperkte tyd beskikbaar?

Ja, hierdie aanbiedings is tipies tydsbeperk, daarom word dit aanbeveel om so gou moontlik daarvan gebruik te maak. Hou in gedagte dat beskikbaarheid kan verskil, so kyk na die produklys vir die mees onlangse inligting.

3. Is hierdie Apple MacBook- en MacBook Pro-modelle die nuutste weergawes beskikbaar?

Die modelle wat in die aanbiedings gelys word, kan beide die jongste vrystellings en vorige generasies insluit. Dit is noodsaaklik om die produkbeskrywings noukeurig te lees om die presiese spesifikasies van die toestel waarin jy belangstel, te bepaal.

Bronne:

- Amazon Kanada