Sega en Rovio span kragte saam: 'n Nuwe Transmedia-era begin

Sega en Rovio het die verhoog gedek vir 'n baanbrekende samewerking in die wêreld van transmedia. Shuji Utsumi, Sega se bedryfshoof en president van transmedia, het onlangs die opwindende toekoms wat vir albei maatskappye voorlê by RovioCon 23 in Helsinki onthul.

Utsumi het Sega se verbintenis tot die uitbreiding van sy kernfranchises na die gebied van transmedia beklemtoon. Na aanleiding van die sukses van Angry Birds, het hy uitgelig hoe Sega reeds aan 'n omvattende transmediastrategie werk. Sonic, Sega se geliefde karakter, is aan die voorpunt van hierdie beweging en maak verskynings in verskeie mediums soos speletjies (insluitend Web3 via platforms soos Roblox), Lego-stelle en flieks. Utsumi het die vinnige groei van fisiese en digitale transmedia erken en entoesiasme uitgespreek vir die moontlikhede wat dit bied.

Boonop het Utsumi die belangrikheid van die mobiele platform in hierdie nuwe era beklemtoon. Terwyl hy Sega se relatiewe swakheid in hierdie ruimte erken het, het hy onthul dat die verkryging van Rovio daarop gemik is om hierdie gaping aan te spreek. Rovio se kundigheid en sukses in mobiele speletjies maak dit 'n noodsaaklike toevoeging tot Sega se transmedia-reis. As bewys van hul samewerking se vordering, het Utsumi aangekondig dat Rovio reeds aan speletjieprojekte werk wat Sonic bevat en ander gewilde IP's soos Yakuza en Persona verken.

Die vennootskap is 'n tweerigtingstraat. Utsumi het Rovio se prestasies in transmedia erken, insluitend film, lisensiëring en werklike plek-gebaseerde vermaak. Hy het verder kennis geneem van die potensiaal om die Angry Birds IP na rekenaar en konsole te bring, gebiede waarin Sega sterk verhoudings opgebou het. Besonderhede oor opkomende produkte is geheim gehou, maar Utsumi het opwindende dinge belowe om in die nabye toekoms te kom.

Namate die afwagting toeneem, spekuleer aanhangers reeds oor oorkruismoontlikhede tussen Sega en Rovio se IP's. Die voorstelle wissel van ambisieuse mengsels soos "Total Angry Sonic Football Manager War" tot meer onverwagte kombinasies. Die verhoog is gereed vir 'n transmedia-reis wat gehore oor verskillende mediums en platforms sal boei.

Vrae:

V: Wat is transmedia?

A: Transmedia verwys na die praktyk om 'n storie of intellektuele eiendom (IP) uit te brei oor verskillende vorme van media, soos flieks, videospeletjies, boeke en handelsware. Dit maak voorsiening vir 'n meer meeslepende en onderling gekoppelde storievertelervaring.

V: Wat is IP's?

A: IP's, of intellektuele eiendom, is oorspronklike skeppings wat wetlik besit en beskerm word, soos karakters, stories of konsepte.

V: Sal daar Sonic- en Yakuza-speletjies van Sega en Rovio wees?

A: Ja, Rovio werk reeds aan speletjieprojekte met Sonic en verken ander IP's soos Yakuza en Persona in samewerking met Sega. Die besonderhede van hierdie speletjies moet nog bekend gemaak word.