Sega brei sy mobiele speletjie-portefeulje uit met Yakuza en Persona Spin-offs

Sega, 'n prominente speler in die dobbelbedryf, het onlangs die moontlikheid laat deurskemer om mobiele weergawes van sy gewilde franchises, Yakuza en Persona, vry te stel. Shuji Utsumi, Sega se mede-COO, het hierdie opwindende nuus onthul tydens sy verskyning by die Roviocon-geleentheid in Helsinki.

Ná Sega se verkryging van Rovio, die ateljee agter Angry Birds, is die maatskappy daarop gefokus om sy mobiele speletjie-aanbiedings uit te brei. Utsumi het sy geloof in die geweldige potensiaal van die mobiele platform uitgespreek en gesê: "Mobile is 'n massiewe platform vir ons. Deur saam met Rovio te kombineer, is Sega nou in staat om die weg te baan vir globale mobiele speletjie-gehore.”

Terwyl Sonic 'n vlagskip-franchise vir Sega was, het Utsumi beklemtoon dat Yakuza en Persona, twee ander belangrike IP's, grootliks kan baat by die uitbreiding na die mobiele mark. Hy het gesinspeel op die toekomstige ontwikkeling van spin-off-speletjies gebaseer op hierdie geliefde reeks, wat nog 'n laag van opwinding vir aanhangers bygevoeg het.

Benewens mobiele speletjies, het Utsumi Sega se belangstelling in intekeningspeletjiedienste soos Netflix, Apple Arcade en Xbox Game Pass genoem. Dit weerspieël die maatskappy se begeerte om nuwe weë te verken en by 'n wyer gehoor betrokke te raak.

Sega se besluit om Rovio te verkry, is gedryf deur sy begeerte om sy lewendige diens mobiele speletjie-portefeulje te versterk. Deur Rovio se kundigheid in die bedryf van suksesvolle mobiele speletjies te benut, beoog Sega om sy huidige en toekomstige titels na die wêreldwye mobiele speletjiemark te bring.

Met die onlangse vrystellings van Apple Arcade eksklusiewe soos ChuChu Rocket! Heelal, Sonic Racing, Sonic Dream Team en Football Manager 2024 Raak op beide Apple Arcade en Netflix, Sega het reeds sy verbintenis getoon om sy teenwoordigheid in intekeninggebaseerde speletjiedienste uit te brei.

Terwyl aanhangers gretig wag op die koms van Yakuza- en Persona-bykomstighede op mobiele toestelle, sal Sega se strategiese skuiwe in die mobiele speletjie-arena beslis nuwe ervarings aan spelers wêreldwyd bring.

Algemene vrae (FAQ)

V: Sal Sega mobiele weergawes van Yakuza- en Persona-speletjies vrystel?

A: Sega se mede-COO, Shuji Utsumi, het die moontlikheid van mobiele bykomstighede vir hierdie franchises te kenne gegee.

V: Waarom het Sega Rovio verkry?

A: Sega het daarop gemik om sy lewendige diens mobiele speletjie-portefeulje te verbeter deur Rovio se kundigheid in mobiele speletjie-bedryf te benut.

V: Verken Sega intekeningspeletjiedienste?

A: Ja, Sega het belangstelling in platforms soos Netflix, Apple Arcade en Xbox Game Pass uitgespreek om 'n groter gehoor te bereik.

V: Wat is 'n paar onlangse vrystellings deur Sega op Apple Arcade en Netflix?

A: Sega het titels soos ChuChu Rocket bekendgestel! Heelal, Sonic Racing, Sonic Dream Team, en Football Manager 2024 Touch.