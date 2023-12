Waglyste vir nuwe behuisingsowerheid maak op verskillende plekke oop

'n Aantal behuisingsowerhede in verskillende state het onlangs die opening van hul waglyste vir bekostigbare behuisingsprogramme aangekondig. Hierdie programme het ten doel om hulp te verleen aan individue en gesinne wat behuisingsondersteuning benodig.

In Bossier Parish, Louisiana, het die Bossier Parish Behuisingsowerheid hul afdeling 8-waglys bekendgestel. Hierdie lys sal oop wees van 5 Desember tot 7 Desember 2023, met slegs 1,000 1,000 aansoeke wat aanvaar word. ’n Loterystelsel sal dan die XNUMX XNUMX gelukkige aansoekers en hul onderskeie posisies op die lys bepaal.

Intussen het die Behuisingsowerheid van Dekalb County in Georgia twee projekgebaseerde waglyste vir koopbewyse geopen. Die eerste lys is spesifiek vir bejaardes by Columbia Senior Koshuise by Forrest Hills, terwyl die tweede lys vir gesinne by Phoenix Station is. Aansoekers word aangemoedig om hul aansoeke so gou moontlik in te dien, aangesien die waglyste tot verdere kennisgewing oop sal bly.

Verder wes aanvaar die Behuisingsowerheid van die graafskap Ventura in Kalifornië aansoeke vir hul Projekgebaseerde Bewys-waglyste. Die twee eiendomme wat by hierdie lyste ingesluit is, is Oak Creek Senior Villas in Thousand Oaks en Rancho Sierra Senior Apartments in Camarillo. Belangstellende individue word aangeraai om die Ventura County Behuisingsowerheid te kontak vir die nodige aansoekbesonderhede.

Laastens het die Chesapeake Herontwikkeling en Behuisingsowerheid in Virginia hul waglys vir permanente behuising vir enkelhuiselose persone geopen. Die eiendomme wat in hierdie lys ingesluit is, is South Bay Apartments in Portsmouth, Heron's Landing in Chesapeake, en Cypress Landing in Chesapeake (uitsluitlik vir hawelose veterane).

Vir diegene wat op soek is na bekostigbare behuisingsopsies, is dit ook die moeite werd om vorige waglys-aankondigings na te gaan, aangesien baie lyste nog oop is. Hierdie waglyste kan waardevolle geleenthede bied vir individue en gesinne wat stabiele behuising benodig.