Kry die 2021 Apple iPad 10.2″ 64GB vir $249 en bespaar groot!

Amazon bied tans 'n ongelooflike aanbieding aan op die splinternuwe 2021 Apple iPad 10.2″ Wi-Fi 64GB-tablet. Vir 'n beperkte tyd kan jy hierdie wonderlike tablet vir slegs $249 kry, wat ongeveer 25% op sy gewone kleinhandelprys van $329 bespaar. Dit is die laagste prys wat ons nog gesien het vir die mees bekostigbare iPad beskikbaar. En die beste deel? Jy hoef nie tot Swart Vrydag te wag om hierdie transaksie te gryp nie, want dit is nou beskikbaar!

Ten spyte van sy begrotingsvriendelike prysetiket, is die 2021 Apple iPad propvol kenmerke wat dit 'n veelsydige en kragtige toestel maak. Aangedryf deur die Apple A13 Bionic-skyfie, bied hierdie tablet indrukwekkende SVE- en GPU-werkverrigting. Die 10.2-duim Retina-skerm bied 'n helder en skerp visuele ervaring, of jy nou werk, studeer of jou gunsteling vermaakinhoud geniet.

Toegerus met beide voor- en agterkameras, laat die iPad jou in verbinding bly met vriende en familie deur middel van video-oproepe, terwyl jy ook spesiale oomblikke vasvang met foto's en video's van hoë gehalte. Sy slanke ontwerp en liggewig bou maak dit maklik om op die pad te neem, perfek vir reis of pendel.

Alhoewel daar 'n nuwer 2022 iPad-model beskikbaar is, het dit 'n hoër prysetiket vanaf $440. As jy nie die nuutste opgraderings aan die verwerker en skerm nodig het nie, bied die 2021 iPad groot waarde vir jou geld. Hoekom meer spandeer op kenmerke wat jy nie tot hul volle potensiaal sal benut nie?

Moenie hierdie ongelooflike transaksie misloop nie! Besoek Amazon nou om jou 2021 Apple iPad 10.2″ 64GB-tablet te gryp vir slegs $249 en geniet al die voordele van die besit van 'n betroubare en funksiebelaaide iPad.

Algemene vrae

Is die 2021 Apple iPad 10.2″ 64GB-tablet splinternuut?

Ja, dit is splinternuut en kom met 'n 1-jaar Apple-waarborg.

Kan ek die Apple iPad vir werk- en skooldoeleindes gebruik?

Absoluut! Die iPad is 'n volledige tablet wat vir verskeie take gebruik kan word, insluitend werk, skool en ontspanningsaktiwiteite.

Is daar enige bykomende afslag beskikbaar vir Swart Vrydag?

Alhoewel ons verwag om dieselfde prys op Swart Vrydag te sien, is dit altyd 'n goeie idee om 'n oog te hou vir enige bykomende afslag of promosies wat gedurende daardie tyd beskikbaar mag wees. Kyk na ons gids vir Amazon Black Friday-aanbiedings vir meer inligting.