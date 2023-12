Wetenskaplikes ontdek massiewe litiumreservate onder Kalifornië se Saltonsee

Opsomming: 'n Onlangse studie wat deur die Departement van Energie (DOE) befonds is, het die teenwoordigheid van 'n massiewe litiumneerslag onder Kalifornië se Saltonsee aan die lig gebring. Voorheen bekend as die grootste meer in die staat, word die Saltonsee nou as die wêreld se grootste "witgoud"-myn beskou. Met reeds bevestigde vier miljoen ton litium, skat wetenskaplikes dat daar 'n verbysterende 18 miljoen ton kan wees. Hierdie ontdekking kan moontlik die Verenigde State selfversorgend maak in litium en help om president Joe Biden se doelwit te bereik om die aantal elektriese voertuie op Amerikaanse paaie te verhoog.

Volgens die studie kan die Saltonsee op goedere ter waarde van sowat $540 miljard sit, in ag genome dat een metrieke ton litium op ongeveer $29,000 300 gewaardeer word. Die groot hoeveelheid litium wat onder die meer gevind word, het die potensiaal om meer as XNUMX miljoen elektriese motors aan te dryf. Michael McKibben, 'n geochemie-professor aan die Universiteit van Kalifornië, Riverside en een van die studie se skrywers, het die afsetting as een van die grootste litium-pekelafsettings ter wêreld beskryf.

Die betekenis van hierdie ontdekking lê in die toenemende behoefte aan litium as gevolg van die groeiende gewildheid van elektriese voertuie en die vraag na oplossings vir energieberging. Sammy Roth, 'n klimaatrubriekskrywer vir die Los Angeles Times, beklemtoon dat die Saltonsee lank reeds bekend is dat dit aansienlike hoeveelhede litium bevat. Verskeie maatskappye het oor die jare probeer om dit te onttrek, maar die nuut ontdekte reserwes oorskry vorige skattings ver.

Met president Biden se ambisieuse plan om teen 50 2030 persent van die voertuie op Amerikaanse paaie op elektrisiteit te laat loop, kan hierdie massiewe litiumafsetting 'n deurslaggewende rol speel om daardie doel te bereik. Die potensiaal van die Saltonsee om die Verenigde State selfversorgend in litium te maak en die afhanklikheid van invoer uit China te verminder, is inderdaad "groot" soos beskryf deur kenners. Terwyl pogings voortgaan om hierdie oorvloedige natuurlike hulpbron te benut, lyk die toekoms van elektriese vervoer en hernubare energieberging belowend.