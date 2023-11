Tot $1100 afslag op Alienware Aurora RTX 4090-speletjie-rekenaars: ontketen die krag van die nuutste tegnologie

Dell se Black Friday-uitverkoping-geleentheid bied 'n opwindende geleentheid vir speletjie-entoesiaste met tot $1100 afslag op twee Alienware Aurora R15-speletjie-rekenaars met die top-of-the-line GeForce RTX 4090 GPU, hoë-end SVE's en genoeg berging en RAM. Alhoewel hierdie pryse dalk nie die laagste is wat nog ooit gesien is vir 'n Alienware RTX 4090-toegeruste speletjie-rekenaar nie, maak Dell daarvoor op deur bykomende opgraderings aan te bied wat die geringe pryspremie die belegging die moeite werd maak.

Die meer bekostigbare konfigurasie kos $3099.99 en spog met indrukwekkende spesifikasies. Dit kom met 'n AMD Ryzen 9 7950X SVE, RTX 4090 GPU, 32 GB DDR-4800MHz RAM en 'n 2TB NVME SSD. Die Ryzen 9 7950X, wat 16 kerns, 32 drade en 80 MB totale kas bevat, staan ​​as AMD se beste algemene SVE, wat nie net uitblink in speletjies nie, maar ook in take soos 3D-weergawe en multitasking. Die stelsel word koel gehou met Alienware se topvlak “Cryo-Tech” vloeistofverkoeling, wat 'n doeltreffende en voortreflike verkoelingsoplossing bied.

Vir diegene wat nog meer krag soek, bevat die duurder konfigurasie teen $3399 'n Intel Core i9-13900KF-verwerker, 'n verstommende 64 GB RAM en 'n massiewe 4TB NVMe SSD. Die i9-13900KF-verwerker, met 24 kerns, 32 drade en 'n 36MB-kas, is een van die kragtigste verbruikers-SVE's wat tans beskikbaar is. Hierdie konfigurasie bevat ook 'n ongerepte wit (Lunar White) tema vir diegene wat 'n spesifieke estetiese verlang.

Albei konfigurasies is toegerus met die magtige RTX 4090 GPU, wat sy status as die kragtigste videokaart op die mark bevestig. Hierdie GPU presteer maklik beter as sy kompetisie, insluitend AMD se Radeon RX 7900 XTX, en laat die RTX 30-reekskaarte in die stof. Met tot 90% vinniger werkverrigting as die 3080 Ti, stel die RTX 4090 gebruikers in staat om straalspoor 4K-speletjies te geniet teen 'n konsekwente 60+ fps in enige speletjie wat vandag beskikbaar is.

Ten slotte bied Dell se Black Friday-uitverkoping 'n ongelooflike geleentheid om Alienware Aurora RTX 4090-speletjie-rekenaars teen afslagpryse aan te skaf. Of jy nou die meer bekostigbare konfigurasie kies of die duurder opsie propvol bykomende krag gebruik, hierdie speletjie-rekenaars sal verseker 'n ongeëwenaarde spelervaring bied.

FAQ

1. Is hierdie Alienware Aurora R15-speletjie-rekenaars die belegging werd?

Absoluut! Met top-van-die-lyn komponente, insluitend die kragtige RTX 4090 GPU, hoë-end SVE's, en oorgenoeg stoorplek en RAM, hierdie speletjie-rekenaars bied uitsonderlike werkverrigting en is die belegging werd vir speletjie-entoesiaste.

2. Is vloeibare verkoeling nodig vir hierdie speletjie-rekenaars?

Alhoewel dit nie nodig is nie, bied vloeibare verkoeling, soos Alienware se "Cryo-Tech," doeltreffende en voortreflike verkoelingsprestasie. Dit help om optimale temperature te handhaaf tydens intense spelsessies, wat 'n groter lewensduur en werkverrigting van die stelsel verseker.

3. Hoe vergelyk die RTX 4090 met ander GPU's op die mark?

Die RTX 4090 staan ​​as die kragtigste videokaart op die mark en oortref sy mededingers, soos AMD se Radeon RX 7900 XTX, en oortref die werkverrigting van die RTX 30-reeks kaarte. Dit maak voorsiening vir uitsonderlike straalspoor 4K-speletjies teen 'n konsekwente 60+fps in enige speletjie wat vandag beskikbaar is.

4. Kan ek toekomstige opgraderings aan die RTX 4090 in die nabye toekoms verwag?

Alhoewel tegnologie konsekwent ontwikkel, is dit onwaarskynlik dat 'n beter kaart as die RTX 4090 in die nabye toekoms vrygestel sal word. Die RTX 4090 verteenwoordig die toppunt van spelprestasie, en gebruikers kan verwag om sy uitsonderlike vermoëns vir 'n geruime tyd te geniet.

(Bron: Dell.com)