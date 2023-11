Nuwe Xbox Series X Diablo 4-bundel bied besparings en ekstra kontroleerder

Wil jy jou spelervaring opgradeer? Walmart se vroeë Black Friday-uitverkoping het jou gedek met 'n onverbeterlike ooreenkoms op die Xbox Series X Diablo 4-konsolebondel. Vir slegs $519.00 kry jy nie net die kragtige Xbox Series X-konsole nie, maar ook 'n bykomende Xbox Core Wireless Controller in die lewendige Shock Blue-kleur. Hierdie bondel is 'n uitstekende waarde, wat jou $40 bespaar in vergelyking met die aankoop van die konsole en beheerder afsonderlik.

Die Xbox Series X is 'n ware kragbron wat in staat is om pragtige 4K-speletjies teen 'n gladde 120 rame per sekonde te lewer. Sy hardeware oortref dié van sy mededinger, die PS5, wat dit die voorkeurkeuse vir baie spelers maak. Met terugwaartse versoenbaarheid kan jy jou gunsteling Xbox One-speletjies op hierdie nuwe konsole geniet, en baie speletjies presteer selfs beter op die Xbox Series X.

Alhoewel die Xbox Series S 'n meer bekostigbare opsie teen $300 kan wees, bied die Xbox Series X meer perdekrag vir ware 4K-speletjies. Boonop bevat die Xbox Series X 'n skyfstasie waarmee jy 4K Blu-ray-flieks en fisiese speletjiemedia kan geniet, 'n kenmerk wat nie op die Series S gevind word nie.

Die bundel bevat ook die hoogs verwagte Diablo 4-speletjie. Met die onlangse bekendstelling van Seisoen 2, "Seisoen van Bloed", is daar geen beter tyd om in die wêreld van Diablo 4 te duik nie. Nadat hulle die vlaklimiet bereik het en top-vlak-rat aangeskaf het, kan spelers verwag om nuwe inhoudbyvoegings te geniet soos die Battle Pass om eindelose ure se vermaak te verskaf.

As 'n bonus bevat die bundel 'n gratis DLC-item in die vorm van perdewapens. Alhoewel dit suiwer kosmeties is, dra hierdie ekstra aanraking by tot die algehele waarde van die pakket. Kritici, soos IGN, het Diablo 4 geprys vir sy uitsonderlike spelervaring, wat verder verseker dat hierdie bondel 'n fantastiese belegging vir enige spelentoesias is.

Vrae:

V: Kan ek 4K-speletjies op die Xbox Series X speel?

A: Ja, die Xbox Series X ondersteun 4K-speletjies teen tot 120 fps, wat 'n visueel asemrowende ervaring lewer.

V: Hoe vergelyk die Xbox Series X met die Xbox Series S?

A: Die Xbox Series X is kragtiger as die Series S en bied ware 4K-speletjies, benewens 'n skyfstasie vir fisiese media.

V: Is die Diablo 4-bundel die moeite werd?

A: Absoluut! Met besparings op die konsole en 'n ekstra kontroleerder, sowel as die hoogaangeskrewe Diablo 4-speletjie, bied hierdie bondel ongelooflike waarde vir gamers.