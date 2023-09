Kry 'n $10-afslag op die rekenaarweergawe van Mortal Kombat 1

Jy kan 'n bietjie kontant spaar wanneer jy die rekenaarweergawe van Mortal Kombat 1 koop. Kleinhandelaars soos Newegg en Green Man Gaming bied 'n $10 afslag op voorafbestellings vir die Windows-rekenaar via Steam-weergawe van die speletjie.

By Newegg, voer eenvoudig die kode PPXDSEP in tydens afhandeling om 'n 15% prysverlaging te sien. As jy verkies om by Green Man Gaming inkopies te doen, het jy nie eens 'n afslagkode nodig nie; die $10 afslag is reeds beskikbaar. Boonop bied Green Man Gaming ook 15% af op die premium-uitgawe van die speletjie, wat vroeë toegang, skoonheidsmiddels in die speletjie en geldeenheid insluit.

Ongelukkig het NetherRealm Studios, die ontwikkelaar van die speletjie, nie bevestig of Mortal Kombat 1 by bekendstelling op Steam Deck beskikbaar sal wees nie. Maak egter seker dat jy genoeg stoorplek het, ongeag die toestel wat jy gebruik om die speletjie te speel, aangesien dit 'n yslike 100 GB benodig. Dit is in ooreenstemming met die neiging van toenemende speletjie-installasiegroottes.

Dus, as jy 'n rekenaarspeler en 'n aanhanger van die Mortal Kombat-franchise is, moenie hierdie afslag misloop nie. Gryp jou eksemplaar van Mortal Kombat 1 en maak gereed vir 'n aksiebelaaide vegervaring.

Definisies:

– Voorafbestelling: plaas 'n bestelling vir 'n item voordat dit amptelik vrygestel of beskikbaar is vir aankoop.

– Afslagkode: 'n kode wat tydens 'n aankoop ingevoer kan word om 'n prysvermindering te ontvang.

- Skoonheidsmiddels in die spel: virtuele items of verbeterings wat die voorkoms van karakters of voorwerpe binne 'n videospeletjie verander.

- Geldeenheid: virtuele geldeenheid wat binne 'n speletjie gebruik word om items of opgraderings te koop.

Bronne:

- Geen URL's beskikbaar vir die bronartikel nie.