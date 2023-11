Samsung Odyssey Ark: 'n luukse speletjie-ervaring

Samsung het onlangs sy tweede generasie Odyssey Ark-monitor onthul, wat spelers 'n meeslepende en visueel verstommende ervaring bied met sy 55-duim 4K-skerm en 165Hz-verversingsfrekwensie. Terwyl die skerm 'n stewige prysetiket van $3000 XNUMX het, kan speletjie-entoesiaste dit die belegging werd vind vir sy uitsonderlike kenmerke.

Die nuwe Odyssey Ark spog met 'n soortgelyke buite-ontwerp as sy voorganger, maar die verbeterings lê binne sy spesifikasies. Die monitor behou steeds sy 55-duim-grootte, 4K-resolusie en 1000R-kromming. Daarbenewens gebruik dit mini-LED's om die vloeibare kristalle te verlig, wat lei tot lewendige en ryk kleure.

Een noemenswaardige kenmerk is die insluiting van die Ark Dial-afstandbeheerder, wat gebruikers in staat stel om verskeie instellings gerieflik aan te pas sonder moeite. Die monitor bly HDR10+ gegradeer met 'n mat afwerking om glans te verminder. Die Multi View-funksie is steeds 'n belangrike verkoopspunt, wat gebruikers in staat stel om vier afsonderlike bronne gelyktydig te vertoon, wat vier 27.5-duim 1080p-skerms naboots.

As die massiewe 55-duim 4K-skerm oorweldigend lyk, verminder 'n eenvoudige druk op die knoppie die aktiewe pixels, wat die skerm effektief tot 'n 27-duim-skerm krimp sonder om die fisiese grootte te verander.

Alhoewel die opdaterings minimaal lyk, stel die tweede generasie Odyssey Ark verbeterde verbindingsopsies bekend. Die oorspronklike model het vier HDMI 2.1-verbindings gehad, terwyl die opgedateerde weergawe twee HDMI 2.2-verbindings, een HDMI 2.0-poort en een DisplayPort 1.4-poort bied. Hierdie verbeterde buigsaamheid stel gebruikers in staat om 'n groter reeks toestelle aan die monitor te koppel. Boonop bevat die nuwe model 'n ingeboude KVM-skakelaar, wat gebruikers in staat stel om verskeie toestelle met 'n enkele sleutelbord en muisstel te beheer.

Ten slotte bied die Odyssey Ark-monitor van Samsung aan gamers 'n uitsonderlike en meeslepende spelervaring. Die tweedegenerasie-model bied subtiele verbeterings en verhoogde verbindingsopsies, terwyl die merkwaardige kenmerke van sy voorganger behou word. Alhoewel die prys sommige potensiële kopers kan ontmoedig, kan diegene wat 'n luukse spelervaring soek, dit die belegging werd vind.

Algemene vrae

1. Wat is die verversingstempo van die Samsung Odyssey Ark-monitor?

Die Samsung Odyssey Ark-monitor bied 'n maksimum verversingsfrekwensie van 165Hz, wat gladde en vloeiende spel verseker.

2. Ondersteun die monitor HDR?

Ja, die monitor is HDR10+-gegradeer, wat gebruikers van lewendige en lewensgetroue kleure bied vir 'n verbeterde visuele ervaring.

3. Kan die skerm na 'n kleiner grootte verstel word?

Ja, die monitor het 'n gerieflike opsie om die aktiewe pieksels te verminder, wat die skerm effektief tot 'n 27-duim-grootte krimp.

4. Hoeveel verbindingspoorte het die Odyssey Ark-monitor?

Die opgedateerde weergawe van die monitor bevat twee HDMI 2.2-verbindings, een HDMI 2.0-poort en een DisplayPort 1.4-poort, wat gebruikers groter buigsaamheid bied om verskeie toestelle te koppel.

5. Wat is die doel van die Ark Dial afstandbeheerder?

Die Ark Dial-afstandbeheerder stel gebruikers in staat om instellings maklik aan te pas sonder om deur spyskaarte te navigeer, wat 'n moeitevrye spelervaring verseker.